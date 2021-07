Stederdorf

Obwohl es verboten ist, parken jeden Abend an der Max-Planck-Straße in Stederdorf dicht an dicht Lastwagen. Die Anwohner haben die Nase voll davon, denn ratternde Kühlaggregate, für Wendemanöver eingesetzte Hupen, laufende Klimaanlagen und brummende Motoren bringen sie im ihren Schlaf. Nun können die Betroffenen aufatmen: Die Stadt Peine kündigt an, das angeordnete Lkw-Verbot in dem Bereich wirksam durchzusetzen.

Verbot wird von den Lkw-Fahrern ignoriert

Und wie soll das gelingen? Immerhin gibt es das Verbot schon seit Langem, und bislang wurde es von vielen Fahrern ignoriert. „Die Max-Planck-Straße wird in einem Modellversuch zunächst vom 9. Juli bis zum 31. August dieses Jahres derart eingeengt, dass sie für Lkw nicht passierbar ist“, erklärt die Sprecherin der Stadt Peine, Petra Neumann. Die Durchfahrt für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge sei aber weiterhin gewährleistet, betont sie. Für mögliche dauerhafte Maßnahmen sollen die Erkenntnisse aus diesem Versuch nach dessen Ende ausgewertet werden.

Politische Gremien haben über das Thema beraten

Hintergrund: Die Brummi-Fahrer haben die gesetzliche Vorgabe, regelmäßig Ruhepausen einzulegen. Doch oft ist es für sie schwer, geeignete Stellplätze zu finden, denn die ausgewiesenen Flächen sind knapp. In ihrer Not weichen sie an die Max-Planck-Straße aus – zum Nachteil der Anlieger, die sich dadurch extrem gestört fühlen. Die Problematik war Bestandteil mehrerer Sitzungen politischer Gremien, und die PAZ hat bereits mehrfach darüber berichtet.

Anwohner haben Unterschriften gesammelt

Bei allem Verständnis für die Fahrer: Die Nerven der Anwohner liegen so blank, dass sie Ende April eine Unterschriften-Aktion im Kampf für nächtliche Ruhe durchgeführt haben. Innerhalb weniger Tage hatten sich rund 200 Stederdorfer daran beteiligt, obwohl nur in der direkten Nachbarschaft der Max-Planck-Straße Zettel verteilt wurden. Hauptsächlich betroffen sind die Straßen Mühlenweg, Zedernweg, Ligusterweg, Tannenweg und Am Heidacker. „Fenster können wir nachts eigentlich gar nicht öffnen“, sagte Susanne Klußmann bei einem Ortstermin. Umso mehr freuen sie und ihr Mann Christian, der die Unterschriften-Aktion initiiert hatte, sich über die Nachricht von der Stadt. „Das hört sich doch super an“, sagen sie und hoffen, dass sich aus dem Modellversuch eine dauerhafte Lösung entwickeln lässt.

Zunächst hieß es von der Stadt, dass das Problem wegen seiner Komplexität nicht befriedigend gelöst werden könne. Die Max-Planck-Straße liegt im Gewerbegebiet in unmittelbarer Nähe zur Autobahn. Die Lkw-Parkplätze an der A2 sind regelmäßig überfüllt, so dass die Lkw-Fahrer auf Standorte ausweichen, die eigentlich verboten sind. „Wiederholt wurde seitens der Stadt bei der zuständigen Bundesbehörde auf diesen Missstand aufmerksam gemacht und eine Angebotsverbesserung eingefordert. Der Ausbau weiterer Parkplätze erfolgt leider nur sehr schleppend“, erläuterte Neumann im Zusammenhang mit der Unterschriften-Aktion das Dilemma.

