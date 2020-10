Massentest wiederholt: Weiterer Peiner Heimbewohner mit Corona infiziert

Peine

Erneut wurden am Dienstag Mitarbeiter und Bewohner des Seniorenheims „Haus am Stadtpark“ an der Woltorfer Straße in Peine auf das Corona-Virus getestet. Insgesamt wurden rund 170 Abstriche genommen. Unterdessen wurde bekannt, dass ein weiterer Bewohner an Covid-19 erkrankt ist.

„Es handelt sich um einen weiteren positiven Fall vom ersten Massentest“, teilt Kreissprecher Fabian Laaß mit. Damit sind insgesamt vier Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert, außerdem hatten sich drei Mitarbeiter angesteckt. „Die Fälle sind alle auf einer Wohnebene aufgetreten, die betroffenen Bewohner sind in ihren Zimmern isoliert.“ Die anderen Heimbewohner dürften sich auf ihren Wohnebenen dagegen frei bewegen.

DRK-Bereitschaftsdienst unterstützte

Der Bereitschaftsdienst des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) hat mit acht Einsatzkräften die Abstriche vorgenommen. „Die Mitarbeiter, die draußen vor der Tür Schlange standen, wurden im Besprechungsraum getestet, ein Extra-Team der DRK-Bereitschaft ging von Zimmer zu Zimmer“, schildert Heimleiterin Christina Brandes.

Kritik, dass die Angehörigen nicht vom Heim über den erneuten Test informiert wurden, kann Brandes nicht nachvollziehen. „Ich finde, das ist eine Frechheit. Dass es nicht mit einem Test gegessen ist, ist ja wohl klar.“ Wenn die Testergebnisse vorliegen, würden alle Angehörigen darüber informiert. „Vorab alle Angehörigen anzurufen, dazu hat hier keiner Zeit“, erklärt sie.

Die Reaktionen der Heimbewohner auf den erneuten Test reichten dabei von Desinteresse über Aufgeregtheit bis hin zu Verärgerung. „Ein einheitliches Stimmungsbild gibt es da nicht“, so Brandes.

Erkrankte Mitarbeiterin negativ getestet

Unterdessen kann eine der erkrankten Mitarbeiterinnen am Mittwoch zurückkehren. „Sie wurde negativ getestet und kann nun die Arbeit wieder aufnehmen“, so die Heimleiterin, die den wiederholten Massentest dazu genutzt hat, das Interesse der Mitarbeiter an einer Grippeimpfung abzufragen, die im Seniorenheim stattfinden soll. „Die Idee dahinter war, Praxisbesuche zu vermeiden“, erklärt Brandes. „Die Resonanz war groß.“

Spätestens in der kommenden Woche soll der Massentest erneut wiederholt werden, kündigte Kreissprecher Laaß an. Die Testergebnisse aus dem jüngsten Test sollen voraussichtlich am Mittwoch vorliegen. An Schulen und Kindergärten verzeichnete der Kreis Peine am Dienstag dagegen keine neuen Corona-Fälle.

