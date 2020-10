Maskenpflicht in der Fußgängerzone: Das sagen die Peiner

Peine

Die Maskenpflicht in der Peiner Fußgängerzone tritt in der Nacht von Montag auf Dienstag um genau 0 Uhr in Kraft. Entsprechend mussten die Bürger in der Innenstadt am Montag draußen noch keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, viele taten es aber trotzdem freiwillig.

Einer derjenigen, die bereits vor der Einführung der Pflicht eine Maske trugen, ist der Peiner Günter Langeheine. „Es ist zwar noch etwas ungewohnt, die Maske nun auch draußen aufzusetzen, aber ich halte das schon für wichtig“, sagt er. Der Montag sei für ihn gleichzeitig eine Art Testlauf: „So kann ich mich schon einmal an das Tragen draußen gewöhnen. Das wird uns ja wohl noch eine ganze Weile begleiten.“

„Es fühlt sich auf jeden Fall neu an“, findet auch Sophie Kopitz. Sie wohnt in direkt in der Peiner Innenstadt: „Darum ist es schon noch etwas komisch, die Maske sofort aufzusetzen, wenn ich durch die Haustür gehe.“ Nichtsdestotrotz hält sie die Maskenpflicht in der Fußgängerzone „gut und sinnvoll“. Auch meint Kopitz, dass ab Dienstag hart durchgegriffen werden sollte, wenn sich jemand nicht an das Gebot hält.

„Ich finde es richtig, dass es ab Dienstag Strafen geben soll“

Ebenfalls mit Maske in der Peiner City unterwegs war am Montag Werner Blaschke. Er kommt aus der Schweiz und besucht zusammen mit seiner Frau Deutschland. „Als wir vorhin aus dem Auto gestiegen sind, wurden wir von einer netten Dame darauf hingewiesen, dass wir in der Innenstadt besser unsere Masken aufsetzen sollten“, sagt Blaschke. „Das ist zwar ungewohnt, doch gerade dann, wenn viele Leute unterwegs sind, ist es durchaus sinnvoll. Ich finde es auch richtig, dass es ab Dienstag Strafen für diejenigen geben soll, die keine Maske tragen.“

Die Maskenpflicht in der City gilt ab Dienstag aber nicht durchgehend, sondern von 10 bis 19 Uhr. Und auch auf dem gesamten Gelände des Peiner Bahnhofs beziehungsweise Busbahnhofs müssen die Besucher Mund-Nasen-Bedeckungen tragen – hier im Zeitraum zwischen 6 und 19 Uhr. Fabian Laaß, Sprecher des Landkreises Peine, weist darauf hin: „Diese Regelung gilt nicht nur für Reisende mit Bus und Bahn, sondern auch für Personen, die diese Bereiche lediglich passieren.“ Weiterhin gilt zudem auf dem Wochenmarkt eine Maskenpflicht.

Es drohen Strafen in Höhe von bis zu 150 Euro

„ Polizei, Stadt und Landkreis Peine werden die Kontrollen zur Einhaltung der neuen Vorschriften deutlich verstärken“, kündigt Laaß an. Verstöße würden nach dem Bußgeldkatalog des Landes Niedersachsen geahndet. Wer also ab Dienstag in einem der genannten Bereiche ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld in Höhe zwischen 100 und 150 Euro rechnen. Die genaue Höhe ließt im Ermessen der jeweiligen Ordnungskräfte.

Von Dennis Nobbe