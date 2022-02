Dass das baufällige alte Gebäude durch ein neues ersetzt wird, ist zumindest in den kommenden Jahren unwahrscheinlich. Darum ist es höchste Zeit, dass die Peiner Polizei eine Alternative bekommt, meint PAZ-Redakteur Dennis Nobbe.

Marodes Peiner Polizeikommissariat: Es muss endlich was passieren

Kommentar - Marodes Peiner Polizeikommissariat: Es muss endlich was passieren

Kommentar - Marodes Peiner Polizeikommissariat: Es muss endlich was passieren