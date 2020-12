Marodes Peiner Polizeigebäude: Es gibt vier Optionen für die Zukunft

Peine

Die Polizei in Peine befindet sich aktuell in einem maroden Gebäude an der Schäferstraße. Jetzt könnte man sanieren, neu bauen oder sich nach einem neuen Domizil umschauen, das zentraler liegt und moderner ist. Es gibt insgesamt vier Optionen, die möglich sind.

Volker Warnecke, Leiter der Polizeiinspektion Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel, sagt: „Es gib erstens die Möglichkeit, das alte Dienstgebäude an der Schäferstraße zu sanieren. Man könnte aber als zweite Option auch die bestehende Dienststelle abreißen und neu bauen. Drittens wäre ein Umzug des Polizeikommissariats in das Postgebäude an der Schützenstraße denkbar, und viertens könnten wir uns einen Wechsel in den Unternehmenspark I an der Woltorfer Straße vorstellen, wo jetzt noch die Firma Faurecia ihr Entwicklungsbüro hat.“ Erste Gespräche und Besichtigungen hätten schon stattgefunden.

Anzeige

Jetziges Polizeigebäude

Welche Vor- und Nachteile haben die vier Optionen? „Die Sanierung des jetzigen Gebäudes an der Schäferstraße, das 1974 gebaut wurde, ist denkbar, aber es ist jetzt eigentlich schon zu klein für unsere etwa 100 Mitarbeiter“, erklärt der Peiner Polizeichef Thorsten Kühl. Ein Anbau sei dann nötig – übergangsweise könnte man auch Container nutzen. Besonders wichtig sei in diesem Jahr gewesen, dass die wichtigsten Renovierungen durchgeführt wurden. So habe man die alten Duschen und Toiletten saniert, und die Garagen seien nach der Reparatur des Daches wieder benutzbar. Das Zugangstor wurde repariert und eine dortige Zugangskontrolle installiert. Kleine Maßnahmen würden auch weiter erfolgen. Weitere umfangreiche Renovierungen könne es aber natürlich erst geben, „wenn klar ist, wie es zukünftig weitergeht“.

„Der Kernbetrieb polizeilicher Aufgaben wird an der Schäferstraße gewährleistet, unabhängig welche Variante künftig gewählt wird. Notwendige Maßnahmen werden auf jeden Fall erfolgen zur Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebes“, so Klaus Hofmann, Leiter Verwaltung bei der Polizei. Ein finanzieller Vorteil sei hingegen, dass das Grundstück dem Land Niedersachsen gehöre, aber der große Nachteil die schlechte Lage. Kühl bringt es auf den Punkt: „Wir sind hier viel zu weit weg von der Innenstadt. Das ist ein erkennbares Problem.“

Dieses Problem würde auch bei der zweiten Variante bleiben – dem Abriss des alten Hauses an der Schäferstraße und dem folgenden Neubau an derselben Stelle. Die Kosten für Abriss und Neubau betragen laut PAZ-Informationen etwa elf Millionen Euro. Dazu sagt Eric Sparmann, der für die Polizei-Liegenschaften zuständig ist: „Wir benötigen für die 100 Mitarbeiter etwa 2000 Quadratmeter Bürofläche, dazu kommen dann noch Flure, Duschen und Toiletten.“ Wichtig seien natürlich auch ausreichend neue Stellflächen und Garagen für die Autos sowie eine erneuerte Schießanlage. Problematisch sei in diesem Fall die Zeit des Abrisses und des Neubaus, denn dann müssten die Beamten in dieser Phase entweder in ein alternatives Peiner Gebäude oder in Container umziehen.

Postgebäude

Die dritte Option wäre ein Umzug in das Postgebäude an der Schützenstraße. Hier hat die Polizeispitze schon mit dem Besitzer, der Firma Getec-Immobilien aus Hannover, gesprochen und auch eine gemeinsame Führung gemacht. Sparmann betont: „Die Lage des Gebäudes, das auch einen großen Innenhof besitzt, ist toll. Es liegt direkt in der City und wäre für uns als Polizei ideal.“ Doch das Haus sei schon in die Jahre gekommen, etwas zu groß und die Postbank habe noch einen langfristigen Mietvertrag. Trotzdem sei es ein spannendes Objekt, bei dem ein langfristiger Mietvertrag denkbar wäre.

Das Postgebäude an der Schützenstraße. Quelle: Michael Lieb

„Vorausgesetzt sind natürlich Renovierungen, und Getec hat deutlich gemacht, dass man sich Anbauten vorstellen könnte – je nach Bedarf der Polizei: Der Experte: „Wünschenswert wäre zum Beispiel eine Schießanlage in den Gebäuden auf dem Hof.“ Und man müsse das Gebäude natürlich polizeitechnisch fit machen – zum Beispiel mit Räumen für Zellen und schusssicheres Glas.

Samy El-Bayady von Getec-Immobilien erklärt: „Wir haben bereits ein konstruktives Gespräch geführt, und es wäre unser Wunsch, dass die Post, die Postbank und die Oskar-Kämmer-Schule im vierstöckigen Hauptgebäude an der Schützenstraße bleiben. Dazu würden wir dann im Hofbereich ein neues Haus plus Schießstand für die Polizei bauen, das den speziellen Anforderungen der Beamten gerecht wird.“ Die Zufahrt für die Wache erfolge dann über die Kleine Schützenstraße. El-Bayady wartet nun auf eine Reaktion der Polizei auf seine Vorschläge.

Unternehmenspark I

Und als vierte Möglichkeit ist das Gebäude im Unternehmenspark I (UPP I) an der Woltorfer Straße im Gespräch. Dort hat aktuell das Forschungs- und Entwicklungsbüro des Automobilzulieferers Faurecia seinen Sitz, man wird aber im Sommer 2021 ins Haupthaus nach Hannover wechseln. Der Mietvertrag von Faurecia läuft dann noch bis Ende 2021. Vermieter des Hauses ist die Stadt Peine – auch hier hat es bereits eine gemeinsame Begehung mit Peines Bürgermeister Klaus Saemann ( SPD) gegeben.

Das Faurecia-Entwicklungsbüro im UPP I an der Woltorfer Straße. Quelle: Thomas Kröger

Volker Warnecke ist angetan: „Das Gebäude hat die Stadt vor fünf Jahren saniert, und es ist in einem Top-Zustand.“ Daneben gebe es viele Parkplätze in einer Tiefgarage. „Das ist ideal für uns.“ Und durch die zentrale Lage könne man schnell die City, aber auch über die Ostrandstraße die anderen Stadtteile erreichen.

Mit einer Fläche von 3500 Quadratmetern sei das UPP-I-Haus zwar etwas zu groß, aber das sei kein Hindernis. „Es gibt im Gebäude große Räume, die man aber mit eingezogenen Wänden leicht unterteilen kann“, betont Polizeichef Thorsten Kühl.

Lesen Sie auch

Bürgermeister Saemann würde sich freuen, wenn die Polizeidienststelle zentraler in die Innenstadt käme – „egal ob im Postgebäude oder im UPP I“ –, denn so könne man die Polizeipräsenz in der City verstärken und das Sicherheitsgefühl der Bürger weiter stärken. Er habe bereits beim Treffen mit Innenminister Boris Pistorius ( SPD) in der Peiner Polizeiwache im Juli die beiden Varianten vorgeschlagen und hoffe im Interesse der Kollegen der Peiner Polizei nun auf grünes Licht aus Hannover.

Von Thomas Kröger