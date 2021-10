Peine

Eine Frau mit rotem Schopf auf einer Leinwand wird auf Händen getragen oder vielmehr weitergereicht. Musiker mit Posaunen sind auf einem anderen Bild zu erkennen – auch dieses Werk geht durch viele Hände. Auf dem Marktplatz in Peine stehen rund 150 Kunstliebhaber in einer Menschenkette und reichen Bilder weiter. Der Grund: Die Werke der Künstlerin Britta Ahrens ziehen um. Vom Markplatz zum Damm 51 und dort in das neue Atelier. Dafür haben sich Freunde und Mitglieder des Vereins „Kunst im Peiner Land“ (KIP) zusammen gefunden. Doch auch Passanten helfen spontan mit. Aus dem Café Venezia am Marktplatz wird die Aktion mit neugierigen Blicken verfolgt. Der Marktplatz war bunt, die Kunst zum anfassen.

Los geht es im bisherigen Atelier der Künstlerin, zwischen dem Café Couture und dem Alten Rathaus. Ihre Galerie: im dritten Stock. „Ich bin schon mit einer Menschenkette hier eingezogen, weil die Bilder viele Stufen hochgetragen werden müssen“, sagt Ahrens. Das ist neun Jahre her. Und nun geht es mit einer Menschenkette die Stufen wieder herunter. Die Wohnung der Künstlerin wird kernsaniert, der Mietvertrag wurde gekündigt. „Ich gehe mit eineinhalb weinenden Augen“ sagt die Künstlerin. Sie hatte sich im Atelier wohl gefühlt, dass sie nun ein letzets Mal die Stufen steigen muss, „ist aber schon ein gutes Gefühl“, berichtet Ahrens.

So farbenfroh war die Innenstadt – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Viele Helfer beteiligten sich an der Aktion. In der Innenstadt wurde es farbenfroh. Auch ein Kamerateam des NDR begleietete die Aktion.

Peine wird bunt

Aus den Zimmern des Ateliers reichen die Helfer die Bilder über die Stockwerke nach unten, weiter nach draußen durch eine kleine Gasse in Richtung Marktplatz. Dort angekommen, wird es farbenfroh inmitten von Peine. „Es ist eine tolle Aktion und ein Erlebnis, das ich nicht verpassen wollte“, berichtet eine der Helferinnen. Die Kunst auf diesem Wege in die Öffentlichkeit zu bringen, das sei eine schöne Idee.

Ein paar Meter weiter hat sich Jasmin Maavenian, Künstlerin und Gründungsmitglied des Vereins, der Menschenkette angeschlossen. „Die Bilder werden hier sichtbar. Ich bin glücklich, dass die Kunst wieder unter die Menschen gebracht werden kann“, berichtet die Gadenstedterin. Auch einige ihrer Werke, die sie gemeinsam mit Ahrens entworfen hat, werden nun über den Marktplatz umziehen. Die Künstlerin brachte aus Braunschweig ihre Freundin zur Unterstützung mit. „So etwas haben wir in Braunschweig nicht“, schwärmt sie.

Die Menschenkette auf dem Marktplatz – ein Video:

Passanten halfen spontan mit

Die Bilder von Ahrens sind aus Acylfarbe angefertigt. „Den Bildern schadet es nicht, wenn sie angefasst werden“, sagt die Peinerin. Und doch tragen alle in der Menschenkette Handschuhe. „Das liegt an den Corona-Auflagen“, so Ahrens. Sie freut sich sehr über die große Beteiligung an der Aktion. „Die Vereinsmitglieder haben sich lange nicht gesehen, jetzt kommen wir wieder ins Gespräch.“ Doch nicht nur Mitglieder der KIP machten mit. Auch Passanten reihten sich spontan in die Menschenkette ein. Zwei Bilder fanden sogleich Interessenten.

Eine bewegte Ausstellung

Wo die Weitergabe der Bilder stockte, lehnten die Werke an den Häuserwänden. Es bisschen wirkt es, wie eine Ausstellung in der Innenstadt. Dann geht es weiter. Bis zur Haustür von Britta Ahrens. Diesmal sind es nur wenige Stufen am Eingang, im Hausflur dann gleich rechts. Angekommen. Die Bilder werden in Regale sortiert. 210 Meter und 90 Minuten waren sie davor Teil einer „bewegten Ausstellung“ unter freiem Himmel.

Info: Ein Kamerateam des NDR begleitete den Umzug auf dem Marktplatz. Die Aufzeichnung ist am Samstag, um 19.30 Uhr in der Sendung „Hallo Niedersachsen“ zu sehen oder in der Mediathek des Nordedeutschen Rundfunks.

Von Nina Schacht