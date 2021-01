Marktbeschicker erfreut: Die Peiner kaufen mehr regionale Lebensmittel

Peine

Das hatte Lutz Heuer sich noch nie genehmigt. Doch diesmal gönnte sich der Peiner Marktbeschicker und Chef der Wehnser Vermarktungsgesellschaft „Hoorn’s Hof“ in der Woche nach Weihnachten eine Pause und baute seinen Stand auf dem Hagenmarkt ausnahmsweise mal nicht auf. „Ich bin sonst immer gefahren, aber das vergangene Jahr war eine echte Herausforderung, wir sind auf dem Zahnfleisch gegangen“, begründet er die Pausen-Premiere. Doch das ist eine gute Nachricht! Denn Lutz Heuer spürte wie viele andere Peiner Marktbeschicker in den vergangenen Monaten: Gemüse, Wurst, Obst, Kuchen, Brot – in der Corona-Krise kaufen die Peiner vermehrt regional aus Erzeugerhand ein.

Mehr Mitarbeiter und ein neuer Kühlanhänger mussten her

Um den Andrang in den vergangenen Monaten bewältigen zu können, musste Lutz Heuer sogar mehr Mitarbeiter beschäftigen. „Normalerweise sind wir in Peine fünf, jetzt bedienen wir mit sieben bis acht Leuten.“ Selbst der Schwiegervater und der Sohn halfen aus. Um auch genügend Ware zu haben, investierte der „Hoorn’s Hof“-Chef. „Ich habe mir einen neuen Kühlanhänger gekauft.“ Bei seinen Touren auf den Großmarkt stellte er fest, dass er damit keine Ausnahme war. „Viele Kollegen haben Investitionen vorgezogen und neue Autos angeschafft. Wir haben die Wirtschaft angekurbelt.“

Lutz Heuer von „Hoorn’s Hof“ aus Wehnsen musste sogar neue Mitarbeiter organisieren, um den Andrang auf den Wochenmärkten bewältigen zu können. Quelle: Ralf Büchler

Selbst bei ungemütlicher Schneenässe standen die Peiner am Samstag wieder geduldig und diszipliniert Schlange auf dem Wochenmarkt. Peines Marktbeschicker können bestätigen, was unter anderem eine vom Landeswirtschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegebene Umfrage bilanzierte: Die Verbraucher wollen mehr regionale Lebensmittel. Demnach gaben vier von zehn Befragten an, sie hätten während der Corona-Pandemie verstärkt regionale Produkte gekauft und verzehrt. „Wir haben viele neue Gesichter gesehen“, stellt auch Wiebke Wacker von „Homanns Hoferzeugnisse“ aus Wehnsen erfreut fest.

Auch Konservenprodukte sehr gefragt

Obst und Gemüse aus eigenem Anbau, Fleisch und Wurstwaren aus eigener Schlachtung verkauft sie mit ihrem Team auf dem Peiner Wochenmarkt, dem Bauernmarkt in der Fußgängerzone, dem Markt auf dem Franzschen Feld in Braunschweig und im Hofladen. Wiebke Wacker freut sich aber nicht nur über neue Kunden, sondern auch über ein gestiegenes Interesse für Fleisch, das nicht aus einer Schlachtfabrik stammt. „Die Leute fragen noch explizierter: Wo kommt das her? Bei uns auf dem Hof kann man Schweine an der Nase kraulen. Wer sieht, wie das Tier lebt, ist auch bereit, dafür mehr Geld auszugeben“, ist sie überzeugt. Auffällig im ersten Lockdown: „Die Nachfrage nach haltbaren Konserven war groß. Und wo sonst nur eine Dose gekauft wurde, waren es jetzt plötzlich fünf“, erinnert sich Wacker.

Wiebke Wacker und Horst Homann von „Homanns Hoferzeugnisse“ verkaufen auch selbstgemachten Eierlikör, Suppen oder Mettwürste aus eigener Schlachtung. Sie freuen sich über ein gestiegenes Interesse an Fleisch aus eigener Haltung. Quelle: Ralf Büchler

Ähnliches stellte „Hoorn’s Hof“-Chef Lutz Heuer fest. „Konservenprodukte wie selbstgemachte Suppen oder Eintöpfe haben wir im ersten Lockdown vermehrt verkauft“, berichtet er. Das habe inzwischen aber wieder etwas nachgelassen, die Nachfrage nach Obst und Gemüse aber sei weiter auf hohem Niveau. „Wir waren schon sehr zufrieden, es sind viele neue Kunden dazugekommen.“

Lob für entspannte Atmosphäre trotz Schlangestehen

Frische Luft, kein Einkaufswagen verpflichtend, weniger Angst vor Ansteckungen als im Supermarkt: Diese Gründe für den Marktbesuch hat Lutz Heuer von Neukunden immer wieder gehört: „Und ganz oft auch die Feststellung: Wir wussten gar nicht, dass das Angebot auf dem Markt so vielfältig ist und es so schöne Sachen gibt“, merkt Heuer an. Deshalb ist er überzeugt davon, dass vom Corona-Boom auch langfristig etwas für die regionalen Erzeuger übrig bleiben wird.

Viele neue Gesichter, aber auch viel Arbeit – das beobachtete auch Bärbel Froch, die Torten und Kuchen auf dem Peiner Wochenmarkt verkauft und mit ihrem Mann Erhard einen Obst- und Gemüsestand betreibt. „Seit Corona hat die Nachfrage zugenommen. Egal wie viel wir gebacken haben, wir waren ganz oft mittags um 11.30 Uhr ausverkauft“, sagt Froch. Worüber sie sich in der Corona-Krise besonders freut, ist das disziplinierte Verhalten der Kunden. „Am Tag vor Weihnachten hatten wir eine Schlange fast über den gesamten Markt, die Leute sind trotzdem sehr relaxt“, lobt sie.

Mitarbeiterin Caklin Bilge zeigt einen der selbstgebackenen Kuchen von Bärbel Froch. Auch hier ist die Nachfrage derzeit so groß, dass die süßen Leckereien mitunter mittags schon ausverkauft waren. Quelle: Ralf Büchler

Marktgang hilft bei Müllvermeidung

Entspannt sind auch Ann-Kathrin Gremmel und ihr Mann Dennis Kropp. Söhnchen Aljoscha (1) freut sich riesig, als Mama ihm die große Steckrübe zeigt. Die Familie kauft gerne regional auf dem Markt ein. „Hier ist das Gemüse frischer als das in Plastik verpackte im Supermarkt. Und wir vermeiden Müll“, sagt die Mutter. Ihr Mann kauft zudem gerne Fisch ein. Der Einkauf auf dem Hagenmarkt sei angenehmer als „in einem vollen Supermarkt am Samstag“. Und: „Es ist auch ein bisschen Erlebnis, man sieht mal was anderes und kommt an die frische Luft“, stellt Ann-Kathrin Gremmel fest.

Von Christian Meyer