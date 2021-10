Woltorf

Das hätte böse enden können: Beim Arbeiten auf einem Binnenschiff stürzte ein niederländischer Matrose ins 11 Grad kalte Wasser des Mittellandkanals. Weil der Schiffsführer von dem Vorfall nichts bemerkte, fuhr er weiter in Richtung Hannover. Dem 29-jährigen Seemann gelang es nach etwa fünf Minuten, sich an Land zu retten. Hilfe bekam er von einem 60-jährigen Zeugen aus Braunschweig.

Mann kam mit Verdacht auf eine Unterkühlung ins Klinikum

Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Kreisstraße 21 bei Woltorf. Die alarmierte Besatzung eines Funkstreifenwagens der Polizei brachte den Matrosen sofort in das nahgelegene Klinikum. Es bestand der Verdacht auf eine Unterkühlung, außerdem hatte der verunglückte Mann eine leichte Verletzung am Bein.

„Wir haben die Angelegenheit an die Kollegen der Wasserschutzpolizei Hannover weitergegeben“, so ein Peiner Polizeisprecher. Ein Drittverschulden sei aber nicht erkennbar.

Von Kerstin Wosnitza