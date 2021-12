Mampf den Hanf: Die Fahrkarte zum Aufessen

Berlin

Die Berliner kriegen es zwar nicht hin, genügend Stimmzettel in die Wahllokale zu transportieren – und wenn, dann die falschen. Und einen Flughafen zu bauen, überfordert sie kollossal. Aber Ideen haben sie! Die Berliner Verkehrsbetriebe verkauften eine knappe Woche lang Hanf-Tickets. Die bestanden aus mit Hanföl beträufeltem Esspapier, waren in einem Tütchen verpackt und 24 Stunden gültig. Dann konnte man sie aufessen, und sie sollten eine beruhigende Wirkung haben und gesundheitlich unbedenklich sein. Also: Mampf den Hanf! Wer sie vorher aufaß und noch mit Bus oder Bahn fuhr, galt bei einer Kontrolle allerdings als Schwarzfahrer und musste blechen. Er regte sich allerdings kaum darüber auf.

Meine Vermutung: Es gab seit Jahren einen Testbetrieb mit den Hanftickets auf den Linien zum BER. Es hatte bei der Flughafenplanung ja eine Verzögerung nach der anderen gegeben, und alle blieben cool und störten sich nicht besonders daran.

Von Matthias Press