Erneut hat die Corona-Pandemie am Montagabend Menschen auf die Straßen getrieben. Rund 250 Menschen nahmen an der Mahnwache des „Bündnisses für Toleranz“ zum Gedenken an die Opfer teil und würdigten Polizisten und Ehrenamtliche. Etwa 180 „Montagsspaziergänger“ forderten eine „freie Impfentscheidung“.