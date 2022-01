Mahnwache mit 350 Teilnehmern in Peine, Polizei stoppt 30 „Spaziergänger“

Peine

„Montagsspaziergänger“ auf Abwegen hat die Polizei am Abend mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften am Schwarzen Weg gestoppt. Eine größere Personengruppe hatte sich nach Angaben von Polizeisprecher Malte Jansen offenbar vom Hagenmarkt aus auf den Weg gemacht – und die Innenstadt als bisherigen Anlaufpunkt gemieden. Dort fand auf dem Markt die dritte Mahnwache des Bündnisses für Toleranz statt, mit rund 350 Teilnehmern, so Jansen. Als prominenter Redner richtete sich diesmal Landrat Henning Heiß (SPD) an die Peiner und warb vor allem um Solidarität in der Corona-Krise.

Jeder könne etwas tun: Maske tragen, Abstand halten und sich impfen lassen, so Heiß. Deutliche Worte richtete er an die „Spaziergänger“. Innerhalb dieser heterogenen Gruppe müsse man natürlich zwischen den einzelnen Personen unterscheiden, doch klar sei: „Es gibt auch diejenigen, die provozieren, beleidigen, verletzen. Und dazu fällt mir nur ein: Keine Rücksicht mit den Rücksichtslosen.“

Der Landrat verwies in diesem Zusammenhang auf die Ankündigung der Polizei, dass sämtliche Verstöße von „Spaziergängern“ ab sofort im beschleunigten Verfahren geahndet werden – und die Strafe sozusagen auf dem Fuße innerhalb von zwei Wochen folge. Den Peinern machte er trotz anhaltender Krisen-Stimmung auch etwas Hoffnung auf eine unbeschwertere nahe Zukunft. „Ich denke, dass wir uns hier im Sommer an gleicher Stelle treffen und gemeinsam anstoßen können.“

Für das Bündnis für Toleranz berichtete zunächst Mitorganisator Superintendent Dr. Volker Menke, wie er vor zwei Wochen vor der Haustür der Superintendentur am Windmühlenwall miterlebte, dass sich „Spaziergänger“ mit ihrem Protest gegen Corona-Maßnahmen zu einer nicht genehmigten Versammlung vereinigten – und die Situation entglitt.

„Auf Angebote der Polizei hin wurde von einigen dennoch provozierend reagiert, und als die Polizei Maßnahmen ergriff, fielen von Seiten der ,Spaziergänger’ Rufe wie ,Schämt euch!’ oder ,DDR 2.0’ oder ,Faschisten’. Welch abgrundtiefe Ahnungslosigkeit, was unterdrückerische Unrechtssysteme tatsächlich waren und sind und eigentlich auch noch eine nachträgliche Verhöhnung von deren Opfern“, sagte Menke.

Marion Övermöhle-Mühlbach richtete als „politisch engagierte Bürgerin, Unternehmerin aus dem Kreis Peine und Vertreterin des Landesfrauenrates“ einige Worte ans Publikum. „Knapp 2 Jahre ist es nun her, dass Covid-19 in unser Leben getreten ist. Nach wie vor hat uns dieses Virus immer noch in Griff und beeinflusst unser Leben und niemand weiß, wie lange es uns noch begleiten wird“. Sie erinnerte an die 115 Menschen im Peiner Land, die mit oder an Covid-19 gestorben sind. Für jeden hatte das Bündnis eine Kerze entzündet und auf dem Rand des Marktplatz-Brunnens platziert.

Overmöhle-Mühlbach dankte Beschäftigten in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, in Supermärkten, in Impf- und Testzentren, in Behörden, in Kirchen, im Handwerk, im Einzelhandel, in der Gastronomie und all jenen, „die das System am Laufen halten“.

Nach Angaben der Polizei gab es an diesem Montag keine größeren Zwischenfälle rund um den „Montagsspaziergang“. Eine Gruppe von rund 30 Personen sei vom Hagenmarkt aus über die Senator-Voges-Straße auf den Schwarzen Weg marschiert und dort von der Bereitschaftspolizei gestoppt worden. Einige Teilnehmer hätten plötzlich über Schwindel geklagt, deshalb sei auch der Rettungsdienst vor Ort gewesen. Die Gruppe habe sich dann aber recht schnell ohne Widerstand aufgelöst, so Jansen.

Ein Platzverweis wurde gegen einen Mann auf dem Markt bei der Mahnwache ausgesprochen, der sich laut dem Polizeisprecher „offenbar in der Veranstaltung geirrt hatte“. Dieser habe keine Maske getragen und lautstark gegen die Polizeimaßnahme protestiert. Und auch die AfD war erneut dabei und protestierte mit vier Personen und einem Plakat vor der St.-Jakobi-Kirche.

