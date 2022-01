Peine

Unter dem Motto „Solidarisch in der Coronakrise“ ruft das Peiner „Bündnis für Toleranz“ erneut zur Mahnwache auf dem historischen Marktplatz auf. Die Mahnwache beginnt am Montag, 31. Januar um 18 Uhr. Besucher werden gebeten, wieder Kerzen mitzubringen. Die Veranstalter wollen den Opfern der Corona-Pandemie gedenken und auch die wirtschaftlichen Auswirkungen in den Mittelpunkt rücken. Die Polizei begleitet die Mahnwache und bereitet sich zudem auf die „Montagsspaziergänge“ vor. Angemeldet wurde die Mahnwache, die „Montagsspaziergänge“ hingegen nicht, wie Polizeisprecher Malte Jansen mitteilt. Die Teilnehmerzahlen bei den „Montagspaziergängern“ sind laut Polizei gesunken.

Redebeiträge auf der Mahnwache sind von Michaela Schade, Gastronomin in Peine und Heiko Sachtleben, Event-Manager und Kommunalpolitiker angekündigt. Die Moderation übernimmt Julius Schneider, Mitglied des Organisationsteams des Peiner Bündnisses für Toleranz, heißt es in einer Mitteilung.

Teilnehmer gedenken der Todesopfer

„Das Gedenken an die mehr als 100 Todesopfer dieser Pandemie im Landkreis Peine steht zunächst im Vordergrund“, teilt Doris Meyermann vom Bündnis mit. Über Schließungen im Lockdown, 2G-Plus und reduzierte Gastzahlen bis hin zu Absage aller Veranstaltungen sprechen die Gastredner. Sie schildern ihre Herausforderungen in der Pandemie.

„Jeweils mehrere hundert Teilnehmer und Teilnehmerinnen nahmen an den vergangenen Montagen an unseren Mahnwachen teil“, so die Mitorganisatorin. Coronaleugner und Impfgegnern repräsentierten nicht die Mehrheit der Bevölkerung. „Wir setzen uns weiterhin für alle Maßnahmen ein, die uns alle in der Pandemie schützen.“

Auf der Mahnwache ist das Tragen einer FFP2-Maske während der gesamten Veranstaltung Pflicht, Abstände zwischen den Teilnehmern müssen gewahrt werden.

