Am Montag, 24. Januar findet auf dem historischen Marktplatz in Peine die vierte Mahnwache des „Bündnisses für Toleranz“ statt. Gemeinsam soll den Opfern der Pandemie gedacht werden. Was geplant ist – und wie sich die Polizei auf die „Montagsspaziergänger“ vorbereitet, lesen Sie hier.