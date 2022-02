Bündnis für Toleranz - Mahnwache in Peine: Dank an Lehrkräfte und Erzieher am Montag

Das Peiner Bündnis für Toleranz ruft ein vorletztes Mal zur Mahnwache „Solidarisch in der Corona-Krise“ in der Peiner Innenstadt auf. Diesmal sollen die Leistungen von Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erziehern während der Pandemie gewürdigt werden. Allerdings soll es auch nach der letzten Mahnwache weitere Veranstaltungen des Bündnisses geben.