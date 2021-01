Lockdown in Peine: Versprochene Hilfen kommen nicht an

Peine

Die Verlängerung des zweiten Corona-Lockdowns trifft die Peiner Einzelhändler und Gastronomen schwer. Wichtige Umsatzmonate sind verloren gegangen, die versprochenen Hilfen sind allenfalls zum Teil angekommen und die Unsicherheit, wie es weitergeht, ist groß. „Eine Verlängerung über den 31. Januar hinaus – das möchte ich mir gar nicht ausmalen“, sagt Ole Siegel, stellvertretender Gildemeister der Peiner Kaufmannsgilde.

„Alle arbeiten hart, damit es weiter geht“

„Dass der Lockdown verlängert wird, haben wir uns im Einzelhandel schon gedacht“, erklärt Siegel. Dennoch stelle die Verlängerung viele Kaufleute vor Schwierigkeiten. „Bislang hat noch keiner Insolvenz angemeldet und alle arbeiten hart, damit es weiter geht.“ Angesichts der hohen Infektionszahlen sei der Lockdown grundsätzlich richtig. „Ich weiß aber nicht, ob die Schließungen und Öffnungen immer die richtigen Branchen treffen.“

Anzeige

„Situation ist extrem schwierig“

Ulrich Ginsburg, Geschäftsführer des Peiner Herrenausstatters „Männersache“, bezeichnet die Situation als „extrem schwierig“. „Bis jetzt haben wir nicht einen Cent von der versprochenen Unterstützung bekommen. Im Geschäft ist noch Winterware, die Frühjahrs- und Sommerware wird in Kürze geliefert und die Herbst- und Wintermode muss jetzt bestellt werden. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das bezahlen sollen“, schildert Ginsburg.

Die Ungewissheit, wie es weitergeht, sei groß. Der Lockdown hätte seiner Ansicht nach schon im September konsequent umgesetzt werden müssen, jetzt sei es dafür eigentlich zu spät. „Der Einzelhandel muss schließen und für die Online-Versandhändler gibt es keine Beschränkungen, das passt nicht“, kritisiert Ginsburg. Dennoch will der Herrenausstatter Präsenz zeigen. „Ab kommender Woche sind wir von Montag bis Freitag zwischen 11 und 13 Uhr im Geschäft telefonisch für Kunden erreichbar.“

„Wichtig ist, dass die Kunden dem Geschäft die Treue halten“

Die Verlängerung des Lockdowns sei für ihre Mitarbeiter tragisch, weil sie weiter in Kurzarbeit seien, erklärt Melanie Mothes-Rump von Juwelier Westphal. Finanzielle Hilfen habe sie noch nicht bekommen, aber es wisse auch niemand genau, was einem zustehe. „Wir sind telefonisch erreichbar, die Kontaktdaten sind im Schaufenster ersichtlich“, sagt Mothes-Rump. „Es werden Kleinreparaturen vorgenommen sowie Bestellungen angenommen und ausgeliefert.“ Alles, was einer intensiven Beratung bedarf, sei im Moment nicht machbar. „Ich bin Optimistin, aber zurzeit nimmt mein Optimismus ab. Wichtig ist, dass die Kunden dem Geschäft die Treue halten.“

„Jetzt müssen aber die Hilfen fließen“

„Wir kommen über die Runden“, sagt Radhouane Alaya, Inhaber des Schützenhauses Peine. „Anders als im Dezember wird es im Januar keinen Außerhaus-Verkauf geben und das Restaurant komplett geschlossen bleiben.“ Lediglich das Hotel laufe nebenher, aber auch dort herrsche weitgehend Ruhe. Das Problem: „Von der Novemberhilfe habe ich außer einem Abschlag noch nichts bekommen, aber die Fixkosten werden pünktlich abgebucht – und jetzt ist schon Januar.“ Er sei für den harten Lockdown, den Teil-Lockdown habe er nicht für richtig gehalten. „Jetzt müssen aber die Hilfen fließen.“

„Bislang sind noch keine 30 Prozent der Novemberhilfe angekommen“

Dies sieht auch Bernd Weymann, Inhaber der Wendezeller Stuben, so. „Bislang sind noch keine 30 Prozent der Novemberhilfe bei den Gastronomen angekommen. Aber wir müssen für November, Dezember und Januar allein schon die Löhne zahlen“, schildert Weymann, der auch stellvertretender Vorsitzender des Dehoga-Bezirksverbands Land Braunschweig-Harz ist. Und der Bescheid könne auch nicht als Sicherheit für Kredite zur Überbrückung gelten. Bei einigen Kollegen seien die Kassen leer. Es sei wichtig, dass die Hilfen jetzt fließen, da er davon ausgehe, dass auch im Februar noch nicht geöffnet werden könne.

Weymann startet jetzt wieder mit dem Außerhaus-Verkauf von Freitag bis Sonntag. „Auch wenn es sich vielleicht nicht wirklich rechnet, kommt Rascheln in den Betrieb und Mitarbeiter und Kunden sehen sich.“

Von Jan Tiemann