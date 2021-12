Lob für Mindestlohn, Kritik für Wehr-Etat: So reagieren Peiner Politiker auf die „Ampel“

Lob für Mindestlohn, Kritik für Wehr-Etat: So reagieren Peiner Politiker auf die „Ampel“

Kostenlos bis 19:30 Uhr Lob für Mindestlohn, Kritik für Wehr-Etat: So reagieren Peiner Politiker auf die „Ampel“