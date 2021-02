Heftiger Schneefall und eisige Temperaturen: Der Schneesturm hat auch in Peine das Leben lahmgelegt. Schneeverwehungen und glatte Straßen machen ein sicheres Fahren unmöglich. Auch die Schule fällt am Montag aus. Wir halten Sie über die Wetterlage am Sonntag auf dem Laufenden.