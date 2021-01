Lindenquartier in Peine: Erste Leitungen werden verlegt

Peine

Jetzt geht es los: Die vorbereitenden Arbeiten für das neue Lindenquartier in Peine haben begonnen. Seit Mittwoch verlegen Mitarbeiter der Stadtwerke an der Ecke Gröpern und Lindenstraße neue Wasser- und Fernwärmeleitungen. Danach folgen Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle. Baustellen gibt es auch in der Bahnhofstraße.

Mehrere Facharbeiter der Stadtwerke und der Stadtentwässerung Peine sind mit Wagen, Bagger und schweren Gerätschaften vor Ort und brechen das Pflaster vor der Hertiebrache auf. Sie setzen danach unterirdisch neue Leitungen ein, die später die Versorgung des Lindenquartiers mit Wasser und Fernwärme sicherstellen. Die Netzbauarbeiten sollen – mildes Wetter vorausgesetzt – Ende März abschlossen sein.

Zur Galerie Baustelle: Die Stadtwerke Peine verlegen vor der Hertiebrache Wasser- und Fernwärmeleitungen.

Auch die Bahnhofstraße (Fußgängerzone) wird teilweise gesperrt, da die erforderlichen Arbeiten nur in offener Bauweise möglich sind. Stadtwerke-Sprecherin Petra Kawaletz sagt: „Zeitweise ist bei den Baustellen mit Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub sowie weiteren kurzfristigen Sperrungen zu rechnen. Der Lieferverkehr ist stark eingeschränkt, Notarzt- und Feuerwehrzufahrten bleiben jedoch gewährleistet.“ Die Geschäfte seien aber fußläufig durchgehend erreichbar.

Lindenquartier-Investor Thomas Hoppe von THI Holding aus Hannover möchte nächste Woche mit den Abrissarbeiten bei der Hertiebrache starten. Die Abbruch- und Rückbauarbeiten sind so geplant, dass eine möglichst geringe Störung für die Anwohner entsteht. Auf dem rund 21 000 Quadratmeter großen Lindenquartier Gelände soll neben einem großen Edeka-Center eine Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie und Wohnraum entstehen – mit Arztpraxen, einer Apotheke, einem Drogeriemarkt und einem Café. Über den Ladenflächen ist ein Parkdeck mit 350 Stellplätzen und ebenerdig ein Parkplatz mit 160 Stellplätzen vorgesehen.

Die Eröffnung ist für Ende 2022 geplant. Insgesamt will die THI Holding rund 40 Millionen Euro in das Innenstadt-Projekt investieren.

Von Thomas Kröger