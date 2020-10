Peine

Die Firma Konzept Lindenplatz GmbH & Co. KG des Investors THI hat beim Peiner Lindenquartier den Abriss der Hertie-Brache an das regional ansässige Fachunternehmen A&S Betondemontage aus Lehrte vergeben. Es ist laut Stadtsprecherin Petra Neumann damit zu rechnen, dass erste Entkernungsarbeiten und Baumfällarbeiten bereits zum Ende des Jahres stattfinden.

Der eigentliche Rückbau soll ab Januar des kommenden Jahres beginnen und im zweiten Quartal abgeschlossen werden. Teilweise parallel und anschließend erneuern die Stadt Peine, die Stadtentwässerung, die Stadtwerke und Konzept Lindenplatz die technische Infrastruktur. Bis Weihnachten 2022 soll an der Lindenstraße für 40 Millionen Euro ein modernes Quartier mit einer Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie und Wohnraum entstehen.

Von Thomas Kröger