Spezielle Stadtführungen in Peine oder ein Beleuchtungskonzept, das überrascht: Zum Auftakt der Interview-Serie „Auf einen Glühwein mit...“ verrät Kaufmannsgilde-Vorstand und Händler Ole Siegel Ideen für die Innenstadt-Belebung und erklärt, warum er sich auf den Abriss der Hertie-Brache freut.

