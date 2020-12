Lindenquartier: Stadt Peine erteilt Baugenehmigung für den Edeka-Markt

Peine

Eine vorzeitige „Bescherung“ gibt es für den Lindenquartier-Investor THI noch vor Weihnachten. Die Stadt Peine hat die Baugenehmigung für den geplanten Edeka-Supermarktkomplex erteilt. Bürgermeister Klaus Saemann ( SPD) spricht von einem „weiteren Meilenstein“ bei der Neugestaltung der Hertiebrache an der Lindenstraße.

Der Leiter des städtischen Hochbauamtes, Florian Hahn, bestätigt: „Die Baugenehmigung für den Edeka-Gebäudekomplex konnte jetzt erteilt werden. Somit steht dem Neubau nach dem Abbruch der Bestandsgebäude und den erforderlichen Maßnahmen der Ver- und Entsorger nichts entgegen. Wir freuen uns, dass das Vorhaben von allen Beteiligten so kontinuierlich vorangetrieben wird und auch für die Bürger unserer Stadt ein sichtbares Zeichen zur Revitalisierung des Areals erkennbar ist.“

Den Bauantrag hatte THI Ende Juli eingereicht. Geplant ist, dass das neue Edeka-Center rechtzeitig zur Weihnachtszeit 2022 eröffnet wird. Edeka soll einen Mietvertrag über 20 Jahre unterschrieben haben, plus Option zweimal um fünf Jahre zu verlängern. Der Konzern wird der Ankermieter des Lindenquartiers – und mit rund 3600 Quadratmetern den größten Gewerbeflächenanteil übernehmen.

Parkdeck mit 350 Stellplätzen

Auf dem rund 21 000 Quadratmeter großen Gelände soll zudem eine Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie und Wohnraum entstehen – mit Arztpraxen, einer Apotheke und einem Drogeriemarkt. Über den Ladenflächen ist ein Parkdeck mit 350 Stellplätzen und ebenerdig ein Parkplatz mit 160 Stellplätzen vorgesehen. Fest steht auch schon, dass der Gastronom Orhan Özgör auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern das Café „Lebenstraum“ eröffnen möchte. Özgör will Gerichte der mediterranen Küche sowie deutsche Speisen, aber auch Kaffee, Kuchen und Cocktails servieren. Insgesamt will die THI Holding aus Hannover rund 40 Millionen Euro in das Innenstadt-Projekt investieren.

Bürgermeister Saemann betont: „Es ist sehr schön, dass wir in schwierigen Corona-Zeiten vor den Festtagen ein positives Zeichen setzten können. Das Projekt Lindenquartier geht zügig voran und wird die Peiner Innenstadt massiv beleben. Es war die richtige Entscheidung der Stadt, das brachliegende Areal zu kaufen und THI als Investor ins Boot zu holen.“ Das Lindenquartier werde später als Magnet mehr Besucher in die Fußgängerzone, auf den Marktplatz und in die City-Galerie ziehen. THI-Chef Thomas Hoppe freut sich auch über die schnelle Umsetzung und glaubt an die Einhaltung des Zeitplans. „Problematisch gestaltet sich jedoch wegen der Corona-Krise die Suche nach weiteren Mietern. Aber wir kriegen das hin“, ist er sich sicher.

Aktuell türmen sich alte Ladeneinrichtungen, Mobiliar, Wand- und Deckenverkleidungen zu einem riesigen Sperrmüllhaufen auf der Lindenstraße. Das frühere City-Center und die Hertiebrache sollen abgerissen und dort später das Lindenquartier neu gebaut werden. Vorbereitend dafür werden aktuell die Pavillons an der verfallenen Ladenstraße entkernt.

Abriss beginnt Mitte Januar

Hoppe möchte Mitte Januar mit den Abrissarbeiten starten. Die Abbruch- und Rückbauarbeiten sind nach Angaben von Stadt-Pressesprecher Moritz Becker so geplant, „dass eine möglichst geringe Störung und Beeinträchtigung für die Anwohner entsteht“. Eine gewisse Geräuschkulisse werde sich aufgrund der Abbrucharbeiten allerdings nicht völlig vermeiden lassen.

Er weist zudem darauf hin, dass die rückwärtigen Zufahrten, die über das Grundstück des Lindenquartiers führen, zeitweise eingeschränkt sein könnten. Der örtliche Bauleiter der Abbruchfirma stehe für die direkten Anwohner als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung, um mögliche Probleme zu klären. Im Verlauf der Abbruch- und Bauarbeiten soll laut Becker das gesamte Areal nach Bedarf eingezäunt werden, später wohl auch blickdicht. Darüber hinaus plane der Investor eine Baustellenüberwachung.

Von Thomas Kröger und Michael Lieb