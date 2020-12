Das Millionen-Projekt Lindenquartier in der Peiner Innenstadt nimmt Fahrt auf. Der Investor THI aus Hannover hat jetzt den Bauantrag für die geplante Geschäftszeile an der Lindenstraße eingereicht. In dem länglichen Baukörper sind Arztpraxen, eine Apotheke und auch Mietwohnungen vorgesehen.