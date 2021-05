Peine

Es ist reichlich Platz für etwas Neues da! Während die Abrissarbeiten der Hertie-Brache auf die Zielgerade biegen, ist nun auch eine weitere wichtige Voraussetzung für den Neubau des Peiner Lindenquartiers unter Dach und Fach: Die Baugenehmigung für den nördlichen Gebäudekomplex, der parallel zur Wallstraße verläuft und in dem Wohnungen entstehen, aber auch zum Beispiel Ärzte oder Apotheken Platz finden sollen. Peines Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) hat jetzt Geschäftsführer Thomas Hoppe vom Investor THI den Bauschein für diesen „Nordbaukörper“ überreicht.

Hier soll auch der große Gastrobetrieb einziehen

Der Bauschein ist quasi das wichtigste Dokument für einen Bauherren, er ist eine Art Urkunde der Baugenehmigung. Damit steht fest: Der Gebäudekomplex, der unmittelbar an der Ecke der Fußgängerzone zur Lindenstraße beginnt und auch einen großen Gastrobetrieb mit Außenbereich beherbergen soll, darf genau so, wie er genehmigt wurde, errichtet werden. Grafiken des Lindenquartiers zeigen Gebäudeteile mit maximal vier Geschossen, manche Einheiten sind zweigeschossig.

Daumen hoch: Thomas Hoppe vom Investor THI (l.) holte sich bei Peines Bürgermeister Klaus Saemann den Bauschein für den „Nordbaukörper“ des Lindenquartiers ab. Quelle: Stadt Peine

Wohnungen: Bürgermeister glaubt an gute Durchmischung

Bürgermeister Saemann freut sich unter anderem darüber, dass nun auch in zentraler Lage neue Mietwohnungen enstehen werden. „Die breite Angebotspalette wird eine gute Durchmischung ermöglichen“, sagt er. Saemann kann sich gut vorstellen, dass auch bei Älteren die Nachfrage nach den neuen Miet-Objekten groß sein wird. „Es ist ein Trend, im Alter verkaufen viele ihr Eigentum und mieten sich zentral ein. Hier gibt es die Möglichkeit, ganz nah am Leben der Fußgängerzone zu sein“, erläutert er – und das zudem barrierefrei.

Freude über Baustellen-Fortschritte

„Außerordentlich erfreut“ ist das Stadtoberhaupt zudem darüber, dass das Lindenquartier-Projekt so gut im Zeitplan liegt. Das Lehrter Abrissunternehmen A&S Demontage hat sich auf die Zielgerade gebaggert – auch das Hauptgebäude des früheren Hertie-Kaufhauses ist von den Riesen-Maschinen bereits komplett abgetragen. Die Fortschritte auf der Baustelle haben bei vielen Peinern Aufbruchstimmung erzeugt. „Die Stimmung insgesamt steigt. Mit dem Lindenquartier verbinde ich große Hoffnung für die Belebung der Innenstadt“, sagt auch Saemann.

Nach Angaben von A&S-Projektleiter Thorsten Gleisberg soll nun in den nächsten zwei Wochen noch die Rampe zum früheren Parkdeck sowie etwa in den nächsten drei Wochen der rote Backstein-Bau am Übergang zur Fußgängerzone platt gemacht werden, in dem bis vor kurzem unter anderem Edgar van Beekhuizen Blumen verkaufte. Dann ist der Abriss erledigt. „Derzeit sind wir vor allem mit dem Aufarbeiten des Abrissmaterials beschäftigt“, erklärt Gleisberg. Bagger füttern die sogenannte Brech-Anlage mit Betonschutt, die Maschine zermalmt die Bruchstücke in feine Teile zu recyceltem Beton. Zudem werden zum Beispiel Metall und Holz in Container getrennt.

Zunächst soll der Edeka-Komplex entstehen

Da, wo die Wohnungen, die Arztpraxen oder eine Apotheke entstehen sollen, sind jetzt auf dem Lindenquartier-Areal schon die Kanal- und Leitungsbauer der Strabag im Einsatz. Nach dem Tiefbau folgt dann der Hochbau: Zunächst soll das Edeka-Einkaufszentrum entstehen. Die Baugenehmigung dafür hatte die Stadt Peine bereits kurz vor Weihnachten erteilt. Ankermieter Edeka will auf 3600 Quadratmetern sein Angebot im Vergleich zum jetzigen Standort am Friedrich-Ebert-Platz noch einmal erweitern. „Es soll zum Beispiel mehr regionale Produkte, Bio- und vegane Lebensmittel sowie eine großzügigere Obst- und Gemüseabteilung geben“, erläuterte Edeka-Sprecherin Alexandra Antonatus bereits. Auch eine von vielen Peinern herbeigesehnte Fisch-Theke soll es geben.

Anvisiert wird eine Eröffnung für Weihnachten 2022. Die Gesamtfertigstellung des Lindenquartiers ist für Sommer 2023 geplant.

Von Christian Meyer