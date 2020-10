Lengede

Die Fuhse bei Lengede wird renaturiert: Dafür hat das Gewässer einen neuen Lauf um das Kaskadenwehr im Westen des Ortes erhalten. Mit diesem Umbau können die Fische nun ungehindert die Fuhse auf- und abwärts schwimmen. Anfang Juli wurde die Maßnahme im Beisein von Umweltminister Olaf Lies und Landrat Franz Einhaus (beide SPD) gestartet, nun haben sich die Vorstandsmitglieder des Unterhaltungsverbandes Fuhse-Aue-Erse einen ersten Eindruck von dem veränderten Gewässerlauf verschafft.

Der alte Verlauf des Mühlgrabens wurde zugeschüttet

Als technische Herausforderungen war neben der Höhendifferenz des Kaskadenwehrs mit 1,40 Meter Höhe auch die Einleitung des etwa einen Meter tiefer liegenden Mühlgrabens zu bewältigen. Hierfür wurde ein 710 Meter langes, sogenanntes Umgehungsgerinne angelegt, das erst sehr spät den verlegten Mühlgraben aufnimmt. Den alten Verlauf des Mühlgrabens hat man zugeschüttet. Vorher wurden in Zusammenarbeit mit dem Angelsportverein „Glück Auf“ Lengede und dem Anglerverband die vorhandenen Fische und Tiere aus dem alten Mühlgraben gefischt und in den neuen Mühlgraben umgesetzt. Auch Teile der standorttypischen Gewässervegetation hat man in das neue Gewässerbett umgepflanzt.

Ortstermin (v.l.):Maren Wegener (Bürgermeisterin in Lengede), Verbandsvorsteher Werner Backeberg, Babett Thomas, Johann-Heinrich Kesselhut, Hans-Hermann Baas, Gustav Kamps, Verbandsingenieur Steffen Hipp, Oliver Heuer, Michael Wittemann, D. Schöps, Holger Hahn, Michael Germer, Mark Wockenfuss und Gerald Hinz. Quelle: Unterhaltungsverband Fuhse-Aue-Erse

Zur Galerie Durch die Maßnahme können Fische ungehindert passieren, auch der Hochwasserschutz wurde verbessert.

Für dieses Bauprojekt hat man etwa 10 000 Kubikmeter Boden entnommen, um den örtlichen Hochwasserschutz zu verbessern. Der Aushub wurde an Stellen außerhalb des Überschwemmungsgebietes eingebaut, unter anderem hat ihn die Gemeinde Lengede für das Erstellen von Lärmschutzwällen in einem neuen Baugebiet und im Bereich der Kläranlage genutzt. „Das spart Transportaufwand und Entsorgungskosten“, erklärt der stellvertretende Verbandsvorsteher Hans-Hermann Baas mit Blick auf den Umwelt- und Klimaschutz. Darüber hinaus sei Boden eine wichtige Ressource, die dem Ökosystem möglichst ortsnah wieder zur Verfügung gestellt werden sollte.

In den nächsten Wochen werden 170 Bäume gepflanzt

Das neue Gewässer ist derzeit noch sehr linear ausgestaltet. Nach einer Beobachtungs- und Entwicklungsphase können zu einem späteren Zeitpunkt punktuell noch weitere Einbauten wie zum Beispiel Holzstämme und große Findlinge erfolgen. So soll das Gewässer zusätzliche Struktur bekommen und zu einem eigenständigen Mäandrieren – also der Bildung eines geschwungenen Laufes – angeregt werden. In den nächsten Wochen erfolgt noch die Lockerung des verdichteten Bodens in den Fahrschneisen und die Pflanzung von rund 170 Erlen, Weiden und Eschen entlang des Gewässers. Ab dem nächsten Jahr wird dann insbesondere im nördlichen Bereich des Gesamtareals eine Weidewirtschaft stattfinden können.

Das Kaskadenwehr in Lengede war schon im Fließgewässerschutzprogramm 1996 als „starke Störstelle“ kartiert worden, die nun zugunsten der Gewässer-Durchgängigkeit beseitigt wird. Das Kaskadenwehr selbst bleibt als Bauwerk erhalten. Die Gesamtkosten für die Umsetzung dieser Maßnahme betragen rund 800 000 Euro, von denen 90 Prozent aus Landes- und EU-Mitteln gefördert werden. Die restlichen zehn Prozent werden gemeinsam vom Landkreis und dem Unterhaltungsverband getragen.

Flächen wurden schon vor 15 Jahren erworben

Die für die Gewässerentwicklung notwendigen Flächen hatten Landkreis und Gemeinde bereits vor 15 Jahren in dem Flurbereinigungsverfahren „Fuhse-Woltwiesche/ Lengede“ erworben, 2017 wurde das wasserrechtliche Verfahren abgeschlossen, 2018 folgte die Beantragung entsprechender Fördermittel aus der Fließgewässerentwicklung beim Land Niedersachsen. „Der unterzeichnete Förderbescheid erreichte uns dann Ende 2019 und war gleichzeitig Startschuss für die Bauphase in diesem Jahr, die planmäßig verlaufen ist“, freut sich Baas.

Von Kerstin Wosnitza