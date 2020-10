Das Abkochgebot für Leitungswasser in Peine und Telgte soll nach jetzigem Stand bis kommenden Montag bestehen bleiben. Nötig ist es, da eine Verunreinigung des Wassers mit Mikrobakterien aufgetreten ist.

Leitungswasser in Peine und Telgte muss bis kommenden Montag abgekocht werden

Verunreinigung Leitungswasser in Peine und Telgte muss bis kommenden Montag abgekocht werden