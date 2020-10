Peine/Telgte

Bis mindestens Montag besteht in Peine und Telgte ein Abkochgebot für Leitungswasser. Am späten Freitagabend hatte der Landkreis eine Verunreinigung des Wassers mit Mikrobakterien vermeldet. Viele besorgte Bürger meldeten sich daraufhin beim Landkreis: Sie wollten unter anderem wissen, welches gesundheitliche Risiko für sie besteht.

Festgestellt wurde eine Verunreinigung mit Enterokokken bei einer Routineuntersuchung des Leitungsnetztes, mit einer Auswertung der Laboranalysen ist laut Wasserverband Peine erst am Montag zu rechnen. „Nach der herausgegebenen Warnung gab es etliche Nachfragen aus der Bevölkerung“, sagt Fabian Laaß, Sprecher des Landkreises Peine. „Entweder haben die Leute über das Bürgertelefon angerufen oder sich via Social Media gemeldet.“

Eine der Fragen sei gewesen, welches Risiko die Enterokokken bergen. „Sie können eine Infektion im Magen-Darm-Bereich verursachen“, so Laaß. Allerdings seien in erster Linie Menschen mit geschwächtem Immunsystem gefährdet. Bei Fragen, die die Wasserleitungen betreffen, habe der Landkreis an den Wasserverband verwiesen.

Betroffen von der Verunreinigung sind außerhalb von Peine und Telgte keine weiteren Ortschaften. Vor dem Trinken, der Zubereitung von Speisen oder dem Zähneputzen sollte das Leitungswasser unbedingt sprudelnd abgekocht werden. Duschen, baden oder die Wäsche waschen könne man auch mit nicht abgekochtem Wasser ohne Bedenken.

Von Dennis Nobbe