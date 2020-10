Peine

Die Lebenshilfe Peine-Burgdorf hilft mit dem Angebot „Begleitete Elternschaft“ Familien im Alltag. Vor großen Herausforderungen stehen vor allem Eltern, die von einer Lernschwäche oder geistigen Behinderung betroffen sind, denn Informationen und Herausforderungen sind oft komplex und nicht leicht verständlich. „Deshalb ist mit dem Jugendamt Peine die Idee entstanden, ein passendes Angebot für diese Zielgruppe zu schaffen“, sagt Christian Gerhard, Leiter der „Begleiteten Elternschaft“.

Ziel ist es, Mütter und Väter beratend und unterstützend bei Arztterminen, Terminen in Behörden und Gesprächen in Kindertagesstätten zu begleiten. Das Team der „Begleiteten Elternschaft“ macht auch Hausbesuche und gibt Ratschläge in Sachen Erziehung und altersgerechte Ernährung. Daneben organisiert die „Begleitende Elternschaft“ regelmäßig Elterntreffen, bei denen sich die Eltern untereinander austauschen können.

Mehr Selbstvertrauen durch die Unterstützung

Insgesamt sechs Familien aus dem Landkreis Peiner werden aktuell regelmäßig an den Werktagen von Ansprechpartnern betreut. Katja Riesebeck nutzt bereits seit einem Jahr das Hilfsangebot. „Es hilft mir, dass die Mitarbeiter der ,Begleiteten Elternschaft’ mich bei Arztgesprächen unterstützen oder auch zu Elternabenden begleiten“, erzählt Riesebeck. Durch die Unterstützung habe sie mehr Selbstvertrauen bekommen. „Ich habe durch die Unterstützer gelernt, ruhiger zu bleiben, und dass nicht immer alles perfekt sein muss.“ An den Wochenenden und Feiertagen gibt es eine Rufbereitschaft. „Wenn ich Hilfe brauche, kann ich jederzeit jemanden anrufen“, sagt Riesebeck begeistert.

Bei Bedarf Antrag stellen beim Peiner Jugendamt

Von der Aktion Mensch der UN-Behindertenrechtskonvention wird die „Begleitete Elternschaft“ für insgesamt drei Jahre gefördert. Bei Interesse können Peiner Familien einen Antrag auf Unterstützung beim Jugendamt stellen. Danach wird gemeinsam mit der Familien bedarfsorientiert geplant, in welcher Art und Weise die Unterstützung durch die Begleiter gestaltet wird. Bei Fragen rund um die Antragstellung ist die Peiner Geschäftsstelle der Lebenshilfe am Wallplatz 1 telefonisch unter (0 51 71) 2 97 91 66 erreichbar.

Von Nathalie Diana