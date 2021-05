Lange Wartelisten und aggressive Anrufer bei Peiner Hausarztpraxen

Peine

Mehrere Hundert Patienten stehen in vielen Peiner Hausarztpraxen auf der Warteliste für eine Corona-Schutzimpfung. Doch der Impfstoff ist rar, entsprechend lange muss auf einen Termin gewartet werden. Den Ärger der Impfwilligen bekommen dann die Praxismitarbeiter ab.

„Wir erfahren erst kurzfristig, wie viel Corona-Impfstoff wir erhalten und können dadurch erst kurzfristig Termine vergeben“, schildert Dr. Marion Charlotte Renneberg, Sprecherin der Peiner Hausärzte. Wenn dann ein Patient nicht zum Termin erscheine, müsse der Nächste auf der Warteliste informiert werden und einspringen. „Ich weiß nicht, wie viele Überstunden bei den Angestellten geleistet wurden, aber mehr geht nicht“, betont sie.

Umgangston der Patienten wird rauer

Zudem werde der Umgangston der Patienten immer rauer, die Aggressivität nehme zu. „Das ist sehr bedauerlich“, sagt sie.

Auch Dr. Christian Pabst, Vorsitzender des Ärztevereins Peine, und sein Praxisteam mussten bereits diese Erfahrung machen: „Wir und unsere Praxisteams arbeiten alle daran, unsere Patienten zu impfen. Leider können nicht alle gleichzeitig eine Impfung erhalten. Daran ändert es auch nichts, wenn man lautstark und ungehalten seinen Impfwunsch äußert“, so Pabst.

Die aktuellen Wartelisten seien in den Praxen jetzt bereits schon sehr lang und umfassten nicht selten mehrere Hundert Patienten. Zwar werde versucht, die Listen möglichst schnell abzuarbeiten, die vorhandene Impfstoffmenge gebe aber zurzeit das Tempo vor. Jedoch sei auch bekannt, dass viele Patienten sowohl beim Impfzentrum als auch bei den Haus- und Fachärzten auf Wartelisten stünden. „Wir bitten daher, dass Patienten sich möglichst zeitnah von anderen Listen streichen lassen, sobald sie einen Impftermin haben“, hebt Pabst hervor.

Die Impfdosen werden bis Dienstagmittag für die kommende Woche bestellt, allerdings seien die Liefermengen nicht vorhersehbar. So wissen die Praxen tatsächlich erst am Montagmittag, wie viel Impfstoff sie verimpfen können – in der Regel deutlich weniger als bestellt. „Wir haben keinen Einfluss darauf. Das erschwert die Organisation und Terminplanung erheblich“, führt der Vorsitzende des Ärztevereins aus.

Impfstoff kann nicht ausgesucht werden

Grundsätzlich könnten derzeit alle gemäß der aktuellen Impfverordnung berechtigten Patienten in ihren Hausarzt-und Facharztpraxen geimpft werden, die noch nicht auf einer Warteliste im Impfzentrum stehen oder nicht die Möglichkeit haben, sich über den Arbeitgeber impfen zu lassen. Aufgrund der Vielzahl der Anfragen könne jedoch die telefonische Erreichbarkeit der Praxen eingeschränkt sein. Alternativ bieten daher einige die Möglichkeit an, sich per E-Mail oder Kontaktformular auf die Warteliste setzen zu lassen.

Für die Impfstoffe der Hersteller Astrazeneca und Johnson & Johnson wurde die Priorisierung bereits aufgehoben. „Im Impfzentrum werden mit diesen beiden Impfstoffen jedoch aktuell nur Personen ab 60 Jahren geimpft. Wer unter 60 ist, kann sich nach ärztlicher Aufklärung und individueller Risikoakzeptanz jedoch bei seinem Hausarzt mit diesen Impfstoffen impfen lassen“, so Pabst. Aussuchen könne man sich den Impfstoff aber nicht.

Von Mirja Polreich