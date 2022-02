Der 55-Jährige gehört seit 2017 dem niedersächsischen Landtag an – und will sich nun eine weitere Legislaturperiode in Hannover für Peine einsetzen. Die Bekämpfung der Clan-Kriminalität, der Umzug der Polizei und der Erhalt tarifgebundener Arbeitplätze stehen bei ihm ganz oben auf der Agenda.