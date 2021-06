Peine

Die Diskussion um die Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Harvesse, dem „Spargelexpress“, hat an Fahrt aufgenommen. Einen Antrag zur Reaktivierung der Bahnstrecke hatten CDU und SPD im Landtag eingereicht. Das teilt der Landtagsabgeordnete Christoph Plett (CDU) mit, der den Beschluss des Landtages befürwortet. „Das Projekt Spargelexpress ist heute einen großen Schritt weiter gekommen. Der Landtag hat sich eindeutig für das Projekt ausgesprochen, jetzt ist die Landesregierung aufgefordert, das Projekt voranzutreiben und sich gegenüber dem Bund für eine Förderung dieser Streckenaktivierung einzusetzen“, so Plett. Er warnt allerdings vor vorschneller Euphorie.

Bereits 2015 wurde die Wirtschaftlichkeit geprüft

„Bevor die Landesregierung gegenüber dem Bund wirklich tätig werden kann, muss erst die voraussichtliche Wirtschaftlichkeit des Projekts im sogenannten Standardisierten Bewertungsverfahren festgestellt werden“, so der Landtagsabgeordnete. Der Hintergrund: 2015 hatte das Land Niedersachsen eine nicht ausreichende Wirtschaftlichkeit der Strecke festgestellt und das Vorhaben erst einmal auf Eis gelegt.

Im Mai 2018 hatten die Braunschweiger Regionalpolitiker einstimmig eine Neuberechnung gefordert, denn mit der Streckeninstandsetzung für den Güterverkehr durch VW, sei eine neue Situation entstanden. Daraufhin wurden in einer vertiefenden Untersuchung mit Wendeburg-Mitte, Harvesse und Wipshausen drei Endpunkte betrachtet.

Landtagsabgeordneter: Wirtschaftlichkeit nicht alleiniges Kriterium

Das betont auch Plett: „Ich hoffe sehr, dass diese Prüfung, anders als noch in der letzten Legislaturperiode und bedingt durch die unter anderem von Volkswagen an der Strecke vorgenommenen Ertüchtigungsmaßnahmen, positiv ausfällt und dem Projekt damit nichts mehr im Wege steht.“ Gerade vor dem Hintergrund, geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu treffen, könne die absolute finanzielle Wirtschaftlichkeit aber nicht das einzige Bewertungskriterium eines solchen Projekts sein. Denn: Menschen in ländlichen Gebieten müssten gute, vielfältige und möglichst emissionsarme Mobilitätsangebote gemacht werden. Dazu trage die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken bei.

Nun ist die Landesregierung vom Landtag dazu aufgerufen, das Projekt sowie dessen Förderungs- und Prüfverfahren aktiv zu begleiten, voranzutreiben und sich gegenüber dem Bund für eine Förderung dieser Streckenaktivierung einzusetzen.

