Kreis Peine

Auf vollen Touren läuft in Peine die Hilfsaktion für den ukrainischen Landkreis Kalusch. Dort tobt der Krieg. Kalusch ist der Partner-Kreis der polnischen Stadt Opole (Oppeln), die wiederum auch mit dem Landkreis Peine befreundet ist.

Für die Hilfe zuständig ist die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) des Kreises Peine. Geschäftsführer Matthias Adamski sagt: „Wir haben einen Brief vom dortigen Landrat erhalten, der uns dringend um Hilfe bittet. Er schreibt darin, dass das russische Militär zum Beispiel den nahegelegenen Flughafen mit Raketen beschießen.“ Es herrsche ein schrecklicher Krieg in der Ukraine, und die Menschen würden leiden. Daher sei die Wito jetzt im Auftrag von Landrat Henning Heiß (SPD) dabei, die benötigten Sachspenden zu organisieren, diese sicher zwischenzulagern und dann so schnell wie möglich an die ukrainische Grenze zu transportieren.

Peiner sind zum Spenden aufgerufen

Armin Obermeier von der Wito erklärt: „Wir sprechen wegen der große Sachspenden Peiner Firmen an und fragen, ob sie uns unterstützen können. Dringend benötigt werden zum Beispiel Schweißapparate, Betonkreissägen und Holzöfen. Und natürlich benötigen die Menschen auch Kleidung, medizinisches Material, Zelte und Klappspaten.“ Daher seien auch alle Peiner Bürger zum Spenden aufgerufen.

Eine Lösung gefunden hat man bereits bei der Suche nach der Unterbringung der Sachspenden in Peine. „Ich habe Mario Wesche von der Peiner Entsorgungsfirma Bewe angerufen, und er hat sofort seine Unterstützung zugesagt“, freut sich Obermeier. Wesche betont: „Ich helfe gern, damit es den Menschen im Kriegsgebiet etwas besser geht. Daher habe ich sofort mit der Firma C&A gesprochen, die ein Bekleidungs-Logistikzentrum in Peine besitzt. Schnell kam die Zusage, dass wir einen Teil der blauen Con-Pro-Lagerhalle an der Woltorfer Straße 107 nutzen können.

Blick in die Lagerhalle an der Woltorfer Straße. Quelle: Ralf Büchler

C&A-Betriebsleiter Christian Wegener erklärt: „Wir haben in dieser Halle 1.500 Quadratmeter Fläche gemietet, um dort schnell Kleidung für unsere Filialen unterbringen zu können. Doch zurzeit benötigen wir den Platz nicht und würden ihn kostenlos zur Verfügung stellen.“ Somit kann dieser Teil der Halle genutzt werden, um dort Sachspenden zu sammeln. Mario Wesche kümmert sich aktuell um ein Transport-Unternehmen, das bereit ist, mit seinen Lastwagen die Peiner Spenden später an der Woltorfer Straße abzuholen und über Polen an die ukrainische Grenze nahe Kalusch zu fahren.

Angebot der Deutschen Bahn Cargo

Alternativ gibt es laut Armin Obermeier noch die Möglichkeit, das kostenlose Angebot der Deutschen Bahn Cargo zu nutzen. Die Bahn würde dann mit eigenen Lkws die Spenden aus der Halle abholen und zu den bereitstehenden Güterzügen bringen, die sie dann zur ukrainischen Grenze bringen. Der Nachteil dabei: Die Züge fahren zentrale Bahnhöfe an, aber nicht Kalusch. „Daher wäre die Lösung mit einem Transport-Unternehmen natürlich besser“, sagt Obermeier. In spätestens zwei Wochen sollen die Spenden dann im Kriegsgebiet sein.

Das ist Kalusch Kalusch ist die zweitgrößte Stadt der Oblast (Region) Iwano-Frankiwsk in der West-Ukraine. Die Stadt ist das Zentrum des Rajons (Landkreises) Kalusch und liegt am Fuß der Karpaten, in der historischen Landschaft Galizien. Kalusch ist ein wichtiges Industriezentrum der Region. Die größten Betriebe sind die Chemiewerke und eine Kalidünger-Fabrik. In der Stadt befindet sich auch eine der ältesten (gegründet 1649) Bierbrauereien, die Kaluskyi Brovar. In der Nähe gibt es ein Kalisalz-Vorkommen.

Und auch die Peiner Bürger können spenden: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sammelt Winter- und Sommerkleidung, Stiefel, Knieschoner, Thermounterwäsche, Schlafsäcke, Thermomatten, Rucksäcke und Hygieneartikel. Alle anderen Zuwendungen können nicht für die Sammlung für die Ukraine angenommen werden. Die DRK-Kleiderkammer am Lehmkuhlenweg 29 hat donnerstags, 10. und 17. März, von 13 bis 18:00 Uhr sowie freitags, 11. und 18. März von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Und weitere Sachspenden werden zentral von der Wito in der blauen Lagerhalle an der Woltorfer Straße 107 in Peine gesammelt. Die Öffnungszeiten: Freitag, 11. März, von 9 bis 13 Uhr – Samstag, 12. März, von 13 bis 16 Uhr – Freitag 18. März, von 9 bis 13 Uhr sowie Samstag, 19. März, von 13 bis 16 Uhr. Es werden nur diese Materialien angenommen: Essgeschirr und Trinkflaschen – Zelte und Campingkocher – technische Geräte: Generatoren oder Schweißgeräte – Taschenlampen und Powerbanks – Werkzeuge: Äxte, Sägen, Schaufeln und medizinische Artikel: Schmerzmittel, Erste Hilfe Pakete, Verbandsmaterial sowie Rettungsdecken.

Von Thomas Kröger