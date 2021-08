Landkreis Peine: Inzidenzwert sinkt erneut unter 10

Peine

Das Corona-Infektionsgeschehen stagniert niedersachsenweit, der Inzidenzwert für den Landkreis Peine ist von 10,4 am Montag auf 9,6 am Dienstag gesunken. 13 Menschen haben sich nach den Daten des Robert-Koch-Instituts in den vergangenen sieben Tagen im Landkreisgebiet neu mit dem Corona-Virus angesteckt.

Der Inzidenzwert für Niedersachsen liegt an diesem Dienstag bei 18,3 nach 18,4 am Vortag. So viele Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert. Landesweit kamen 146 Corona-Fälle hinzu. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Wolfsburg ist landesweiter „Spitzenreiter“

Die niedersachsenweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiterhin Wolfsburg mit 47,4. Danach folgten die Stadt Oldenburg (34,3), der Heidekreis (33,4) sowie die Stadt Salzgitter (31,6). Die niedrigsten Werte meldeten die Landkreise Friesland (1,0) und Lüchow-Dannenberg (2,1).

Nach Daten des Divi-Intensivregisters wurden in Niedersachsen am Dienstag 23 Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, 16 von ihnen wurden invasiv beatmet.

