Landkreis Peine: Inzidenz steigt auf 60,4 – Ab sofort gilt wieder 3G

Kreis Peine

Ein ständiges Auf und Ab gibt es zurzeit bei der Inzidenz im Landkreis Peine. Für Samstag wird der Wert vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 60,4 angegeben. Am Freitag lag er mit 56,7 darunter, am Donnerstag mit 64,0 darüber. Damit liegt Peine weiterhin über der 50er Marke, die mitentscheidend ist, dass in einigen Bereichen – etwa bei Frisören oder in Fitness-Studios – jetzt wieder die 3G-Regel gilt. Zutritt erhält dann nur, wer entweder geimpft, genesen oder getestet ist und dies nachweisen kann.

Die Inzidenz für ganz Niedersachsen wird vom RKI mit 75,4 angegeben und ist damit im Vergleich zum Vortag (73,4) gestiegen. Am Donnerstag lag sie noch bei 70,6. Mit 3,6 liegt auch die Hospitalisierung höher als am Vortag (3,3). Die Belegung der Intensivbetten liegt bei 4,7 Prozent (Vortag 4,6 Prozent) und nähert sich damit deutlich dem kritischen Wert von 5,0. Im Klinikum in Peine wird nach Angabe des Intensivregisters zurzeit ein Patient mit einer Covid-Infektion intensivmedizinisch behandelt.

Peine liegt landesweit an 28. Stelle

Mit Cloppenburg (269,4), Emsland (134,7), Vechta (123,9), Osnabrück (109,0) und Gifhorn (101,6) liegen aktuell fünf niedersächsische Kommunen über dem Inzidenz-Wert 100. Unter 35 liegen nur Emden (18,0), die Wesermarsch (22,6) und Aurich (26,8). Peine liegt im Vergleich mit den 45 niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten an 28. Stelle und steht damit relativ gut da. Weil die Corona-Lage sich bundesweit verschlechtert, denkt die niedersächsische Landesregierung zurzeit darüber nach, ob die bisherigen Maßnahmen noch ausreichen.

In Niedersachsen haben sich seit Ausbruch der Pandemie inzwischen 319 944 Menschen infiziert. Das sind 999 mehr als am Vortag. Fünf neue Todesfälle sind hinzugekommen, damit stieg die Zahl der mit oder an einer Infektion Verstorbenen auf 6082. Aktuell erkrankt sind rund 102 000 Personen, etwa 303 600 gelten als bereits wieder genesen.

Betrachtet man ganz Deutschland, überwiegt derzeit auf der Karte wieder die Farbe Rot. Besonders im Süden der Republik ist die Lage besorgniserregend, Zum Teil liegt die Inzidenz über 600. Wie graue Inseln wirken die Landkreise Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) und Eisenach (Thüringen) auf der deutschlandweiten Inzidenz-Karte: Dort gab es laut RKI in den letzten sieben Tagen keine einzige Neuinfektion.

