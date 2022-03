Landkreis Peine: Inzidenz sinkt auf 1.573,9

Kreis Peine

Erneut ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Peine gesunken. Am Montag liegt der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1.573,9 (Vortag: 1.634,2). Die Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern ist von 12.9 am Sonntag auf 13,2 gestiegen, die prozentuale Belegung der Intensivbetten ist ebenfalls gestiegen, sie liegt nun bei 6,3 (Vortag: 6,0 Prozent).

Hohe Inzidenzen auch im Umland

Von Peines Nachbarkommunen hat Hildesheim mit 1.949,4 die höchste Inzidenz. Es folgen die die Region Hannover (1.794,6), die Stadt Salzgitter (1.745,5) und der Landkreis Gifhorn (1.606,4). Der landesweite Inzidenzwertwert liegt bei 1.400,9. Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 112.122 neue Fälle. Als genesen gelten 993.300 Menschen, aktuell erkrankt sind rund 269.300 Personen. Insgesamt 7.688 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben.

