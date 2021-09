Hildesheim/Peine

Haftstrafen von sechs Jahren für den 38-jährigen Angeklagten und vier Jahre für den 31-jährigen Mittäter. Gleichzeitig wurde bei beiden die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Außerdem soll das Opfer 2500 Euro Schmerzensgeld von seinen Peinigern erhalten. So lautete am Montag das Urteil des Schöffengerichts in Hildesheim wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Peiner.

Das war passiert. Am 22. März zwischen 19.50 und 20.20 Uhr kam es bei einem zufälligen Zusammentreffen zu einem heftigen Streit zwischen dem 38-jährigen Angeklagten und dem 33-jährigen Opfer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Peine. Der 38-Jährige gilt dabei als Initiator der daraufhin folgenden Schlägerei. Mit Faustschlägen und Fußtritten wurde der Geschädigte zu Boden gebracht. Sein 31-jähriger Mittäter mischte sich ebenfalls mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf in die Prügelei ein. Durch intensiven Alkoholgenuss und Drogenkonsum waren die Täter entsprechend enthemmt. Die Angeklagten drohten, ihr Opfer aus dem Fenster im vierten Stock zu werfen. Stark blutend gelang es dem 33-Jährigen vom Tatort zu einem befreundeten Nachbarn zu flüchten.

Der Geschädigte hatte bei den Übergriffen Todesängste und wurde schwer am Kopf verletzt. Unter anderem erlitt er eine Fraktur an der Augenhöhle, eine Gehirnerschütterung und diverse Prellungen. Der 33-Jährige musste mehrere Wochen in Krankenhäusern in Peine und Braunschweig stationär behandelt werden und über einige Wochen Schmerzmittel nehmen. „Ich leide immer noch unter Albträumen und fühle mich schnell erschöpft“, hatte der Geschädigte im Gericht erklärt.

Tatbeteiligung mit Teilgeständnissen weitgehend eingeräumt

Die Angeklagten hatten ihre Tatbeteiligung mit Teilgeständnissen wie berichtet weitgehend eingeräumt. Der Oberstaatsanwalt sah die Anklagepunkte durch die Zeugenanhörungen und die Aussagen der Angeklagten als weitgehend bestätigt an. Er forderte für den 31-jährigen Mittäter eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten sowie sechs Jahre Haft für den 38-jährigen Haupttäter. Für beide Täter schlug er die Unterbringung in einer Erziehungsanstalt vor, um die Alkohol- und Drogen-Sucht zu behandeln.

Der Nebenklagevertreter schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an und ergänzte: „Mein Mandant möchte die Tat einfach nur noch verarbeiten.“

Die Verteidiger Daniel Proch und Eberhard Hallmann bewerteten die erhobenen Tatvorwürfe etwas anders. Die Tat erfolgte im alkoholisierten Zustand ihrer Mandanten. Sie standen dabei unter Drogeneinfluss. Auch stellten sie die Frage, ob es überhaupt eine Tötungsabsicht gab. „Bei der körperlichen Überlegenheit, wäre es für die Angeklagten leicht gewesen, ihr Opfer aus dem Fenster oder die Treppe hinunterzuwerfen. Das haben sie aber nicht getan“, betonten die Verteidiger.

Der Vorsitzende Richter verkündete nach eingehender Beratung des Schöffengerichts das Urteil: Drei Jahre Haft inklusive einer zweijährigen Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für den 31-Jährigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung. Es lag ein bedingter Tötungsvorsatz vor. Das schnelle Teilgeständnis, sowie die Nennung des Mittäters wurde vom Gericht positiv für das Strafmaß angerechnet.

Richter: „Nutzen Sie diese Chance“

Der 38-jährige Haupttäter wurde zu sechs Jahren Haft inklusive dreijähriger Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt. Außer seinem späten Teilgeständnis gab es aus Sicht des Gerichts keine weiteren Straf-Minderungsgründe. „Nutzen Sie diese Chance, die werden sie höchstwahrscheinlich nur einmal im Leben bekommen“, gab der Vorsitzende Richter den Tätern mit auf den Weg. Alle Parteien verzichteten auf die Einlegung von Rechtsmitteln. Somit ist das Urteil rechtskräftig.

Von Eckhard Bruns