Land stockt auf: Drittes Impfteam für den Kreis Peine

Kreis Peine

Bislang waren im Landkreis Peine zwei mobile Teams im Einsatz, die Covid-Schutzimpfungen verabreichten. Nun soll ein weiteres, drittes Team den neuen Impfstützpunkt betreiben. Die Kosten trägt das Land Niedersachsen.

Hintergrund dafür ist die Ausweitung der Impfangebote durch das Land Niedersachsen. Neben der Aufstockung der Impfteams und dem Aufbau von stationären Impfstellen sollen auch zusätzliche Impfsprechstunden in Arztpraxen angeboten werden.

Land trägt Kosten für Teams

Das Land trägt die Kosten für den Aufbau und den Einsatz der Teams und stattet sie mit der notwendigen Hardware zur Erfassung der Impfungen aus. Auch der Bund hatte zuletzt zugesagt, sich an den Kosten beteiligen zu wollen.

Mit dem erweiterten Impfangebot soll die Impflücke geschlossen und der Bedarf an Auffrischungsimpfungen gedeckt werden, die von der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Menschen über 70 Jahre, für Personen mit einem geschwächten Immunsystem sowie für Beschäftigte und Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie medizinischen Einrichtungen empfohlen wird. Der Mindestabstand zur zweiten Impfung beträgt dabei sechs Monate.

Per Schreiben durch die Krankenkassen sollen alle Versicherten ab 70 Jahren in den kommenden Tagen zur Auffrischungsimpfung aufgerufen werden, sofern ihre zweite Impfung bereits entsprechend lange zurückliegt.

Arztpraxen sollen zusätzliche Impfsprechstunden anbieten

Darüber hinaus sollen in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) rund 180 Praxen mit zusätzlichen Impfsprechstunden ausgestattet werden. Für den Kreis Peine wären dies drei Praxen, erläutert der Peiner Ärztesprecher Dr. Friedrich Scheibe.

Erst am Montag hätten die Ärzte in einem Schreiben davon erfahren, bis Donnerstagabend müssten sich die Praxen bewerben. „Die Auswahl orientiert sich an der zeitlichen Bereitschaft und den in den Praxen bereits durchgeführten Impfungen“, erklärt Scheibe, der sich ebenfalls beworben hat.

Die weiteren Maßnahmen durch das Land sieht er positiv: „Jeder Schritt in Richtung mehr Impfungen ist gut. Und es ist positiv, dass Praxen besonders gefördert werden.“ Impfungen im Impfzentrum seien zwar effektiv, aber teuer. „Jede Impfung im Impfzentrum hat rund 150 Euro gekostet, weil man alles komplett neu aufbauen musste. Die Impfung beim Hausarzt kostet hingegen 20 Euro.“

Angebot für Patienten ohne Hausarzt

Patienten, die bislang keinen eigenen Hausarzt haben oder deren Praxis keine Covid-Schutzimpfungen anbietet, können sich bei den Impfpraxen melden. Eine Terminvereinbarung für die speziellen Impfsprechstunden soll ab Ende November möglich sein. Die Praxen erhalten dafür eine Strukturförderung des Landes in Höhe von 130 Euro pro Stunde. Pro Kalenderwoche werden pro Praxis acht Stunden gefördert.

Informationen dazu soll es über die kostenlose Impfhotline des Landes unter (08 00) 9 98 86 65 sowie auf der Internetseite www.niedersachsen.de geben.

Von Mirja Polreich