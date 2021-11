Ladies Circle Peine: Nikolaus-Aktion startet

Peine

Der Ladies Circle hilft PAZ-Lesern, lieben Menschen zu Nikolaus eine Freude zu machen. Mitmachen ist ganz einfach: Bis Dienstag, 23. November, werden Vorschläge gesammelt – und mit etwas Glück erhält der Vorgeschlagene am 6. Dezember einen Gutschein von Peiner Geschäftsleuten. Egal ob der hilfsbereite Nachbar, die gute Seele im Büro oder die freundliche Verkäuferin – sie alle können bei der besonderen Nikolaus-Aktion des Ladies’ Circle vorgeschlagen werden.

„Wir wollen dabei helfen, verdienten Menschen im Peiner Land einfach mal Danke zu sagen. Und besonders in den vergangenen schwierigen Wochen und Monaten gab es sicher Menschen, die ein besonderes Lob verdient haben“, betont Präsidentin Claudia Stiller. Verteilt werden Gutscheine, die von Peiner Geschäftsleuten gesponsert wurden. Wer mitmachen möchte, schickt eine E-Mail an info@ladiescircle-peine.de, aus der hervorgeht, wen man aus welchem Grund vorschlägt. Zusätzlich benötigt wird die Adresse des Vorgeschlagenen, an den der Gutschein verschickt werden soll. Das Los entscheidet über die Vergabe.

Von der Redaktion