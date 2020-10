Kreis Peine

Die Gewinne des Sommerkalenders des Serviceclubs Ladies Circle können noch bis Donnerstag, 15. Oktober, in der PAZ-Geschäftsstelle an der Werderstraße 49 in Peine abgeholt werden. Die Hauptpreis-Gewinner haben ihre Preise aber schon erhalten und trafen sich jetzt mit den Sponsoren im Autohaus Macke.

Nina Wagner hatte sich zum ersten Mal einen Kalender des gemeinnützigen Ladies Circle besorgt. „Eigentlich wollte ich in erster Linie den guten Zweck unterstützen. Dass dabei noch ein Hauptpreis herausgesprungen ist, freut mich umso mehr“, so die Rosenthalerin. Den Hüpfburg-Gutschein von Unternehmerin Nicole Langlitz und ihrem Eventverleih wird sie ihren Großnichten für deren Geburtstagsfeier schenken.

1604 Kalender verkauft

Den Rasenmähroboter der Firma Herb gewann Philipp Stolte, das Wochenende mit dem Elektro-Auto von Autohaus Macke Josefine Teichmann, den Teppich von Fritz Lutz Yvonne Böhme und die Designer-Handtasche von Britta Ahrens ging an Ulrike Bremer-Grove. Die hat beim Sommerkalender schon den zweiten Hauptpreis abgesahnt. Letztes Jahr wurde die langjährige Käuferin der Kalender mit einem Reisegutschein von Sabine Ohlsen belohnt.

„Wir wünschen Ihnen mit Ihren Gewinnen viel Spaß und bedanken uns noch mal bei allen Sponsoren, denn ohne ihre Gewinne und Gutscheine, wäre unser Sommerkalender nicht möglich“, betonte Ladies-Circle-Präsidentin Anja Reiter. Trotz Corona-Pandemie wurden in diesem Jahr 1604 Sommerkalender verkauft, sodass die Frauen des Serviceclubs insgesamt 8100 Euro an den guten Zweck spenden können.

Von Monika Kröger