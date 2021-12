Kreis Peine

Der regelmäßige Corona-Test für Schüler ist Pflicht. Laut dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung sind die Peiner Schulen gut mit Testkits versorgt. Dennoch kann es zu kurzfristigen Engpässen kommen, wie der Fall des Peiner Ratsgymnasiums zeigt.

„In der vergangenen Woche zeichnete sich ein Mangel an Testkits ab“, sagt Manfred Filsinger, Leiter des Peiner Ratsgymnasiums. Hintergrund dafür war das sogenannte ABIT-Verfahren. Dieses kommt nach der jüngsten Änderung der Corona-Verordnung dann zum Einsatz, wenn eine Schülerin oder ein Schüler ein positives Schnelltestergebnis hat. ABIT steht als Kürzel für Anlassbezogenes intensiviertes Testen.

Ergibt eine Testung mittels eines Laienselbsttests das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-Virus bei einem Schüler – tritt also ein Verdachtsfall auf – sind alle Schüler der Lerngruppe an den folgenden fünf Schultagen zu einem täglichen Schnelltest vor Schulbeginn verpflichtet. Wenn sich der Verdachtsfall per PCR-Test (auch Labor-Test genannt) nicht bestätigt, erfolgt die Rückkehr zum üblichen Testrhythmus.

Fünf Corona-Fälle am Ratsgymnasium

Das Ratsgymnasium verzeichnete in der vergangenen Woche bei jeweils einem Schüler aus den Jahrgängen 5 und 10 sowie drei Schülern und Schülerinnen aus dem 12. Jahrgang eine bestätigte Corona-Infektion. „Da haben wir gerade noch die ABIT-Verfahren laufen“, so Filsinger. Damit müssen sich die betroffenen Klassen sowie der gesamte 12. Jahrgang – auch geimpfte und genesene Schüler – täglich eine Woche lang vor der Schule zu Hause auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen, wodurch der Bedarf an Testkits spontan enorm ansteigt.

„Wir haben daher die Berufsbildenden Schulen BBS in Vöhrum um Amtshilfe ersucht und haben Testkits bekommen“, schildert Filsinger. Mit gut 1000 Stück haben die BBS dem Ratsgymnasium ausgeholfen, berichtet deren Schulleiterin Maria Zerhusen. Und verrät: „Wir haben noch eine ganze Menge auf Vorrat. Aber es ist auch ein hoher Durchlauf.“ Das Ratsgymnasium ist nun erstmal wieder versorgt: Am Montag ist eine neue Lieferung mit mehr als 4000 Tests eingetroffen.

Notfallreserve an Testkits in Braunschweig

Bianca Trogisch, Pressesprecherin des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung, ist ein Mangel an Testkits an Peiner Schulen nicht bekannt: „Sollte im Ausnahmefall eine Schule einmal keine Lieferung erhalten haben, helfen die Schulen mit Testkits aus, die einen höheren Bestand haben, zum Beispiel die BBS.“ Zudem gebe es eine Notfallreserve an Testkits im Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Braunschweig, die den Schulen bei Bedarf auch zur Verfügung gestellt werden.

Auch Ulla Pleye, Leiterin der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Vöhrum, hat gerade erst eine neue Testlieferung über 3000 Stück entgegengenommen. „Wir mussten das ABIT-Verfahren erst drei Mal anwenden“, schildert sie. Dann aber mussten sich gleich 160 Schüler täglich auf Corona testen.

Fällt bei einem Schüler zu Hause der Selbsttest positiv aus, wird zunächst das Schulsekretariat benachrichtigt, das die Meldung wiederum ans Gesundheitsamt weitergibt. Das betroffene Kind muss zu Hause bleiben und beim Arzt einen PCR-Test machen, der dann entweder die Bestätigung für einen Corona-Infektion oder Entwarnung bringt. Bei einer bestätigten Infektion muss der betroffene Schüler in Quarantäne.

Auch Geimpfte und Genesene können Tests erhalten

Anlasslos wird in der Schule derzeit drei Mal pro Woche getestet. Schüler und Lehrkräfte – auch Reinigungs- und Küchenpersonal – müssen sich in der Regel montags, mittwochs und freitags vor Schulbeginn zu Hause testen. Die Tests werden von der Schule wöchentlich für die Folgewoche ausgehändigt. Geimpfte und genesene Schüler und Lehrkräfte sind von der Testpflicht ausgenommen, aber auch sie können sich bis zu drei Mal wöchentlich kostenlos testen. Von einigen wenigen werde dies auch in Anspruch genommen, berichten die Schulleiter.

Generell sei die Impfquote unter den Schülern und dem Lehrpersonal hoch: „Das Kollegium ist geboostert“, sagt Schulleiterin Pleye. Und von den rund 1200 Schülern seien 700 geimpft. „Davon können sich 300 noch nicht impfen lassen, weil sie unter zwölf Jahre alt sind. Bleiben also 200, die impffähig wären“, erläutert Pleye. Auch Ratsgymnasium-Leiter Filsinger nennt Zahlen: In der Oberstufe seien mehr als 80 Prozent der Schüler geimpft, an der gesamten Schule seien es knapp 50 Prozent.

Von Mirja Polreich