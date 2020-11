„Kunstraum“ in der Peiner City: Nolte und Wieder bieten Werke in Acryl an

Peine

Wer noch nach einem individuell gestalteten Weihnachtsgeschenk sucht, könnte im „ Kunstraum“ an der Breiten Straße 18 (ehemals Brillen-Wichmann) fündig werden. „Wir sind froh, dass die offenen Ateliers trotz der Coronakrise stattfinden können“, sagt Britta Ahrens, Vorsitzende vom Verein Kunst im Peiner Land (KiP). Für die Veranstaltung mussten sich die Vereinsmitglieder wegen der gegebenen Corona-Auflagen ein ganz neues Konzept überlegen.

„Wir haben die Ladenfläche bei der Stadt Peine angemeldet und bezahlen ganz normal Miete wie jedes andere Geschäft in der Fußgängerzone auch“, erklärt Ahrens. Viele hätten bereits nachgefragt, warum Ausstellungen im „ Kunstraum“ angeboten werden dürfen, Museen und Galerien aber nicht öffnen dürfen. „Wir beziehen den Raum nicht als Ausstellungsfläche, sondern als Verkaufsfläche – mit dem Anspruch, Gemälde und Kunsthandwerksstücke zu präsentieren und zu verkaufen“, sagt Vera Szöllösi, stellvertetende Vorsitzende von KiP. Bisher laufe das Geschäft sehr gut. „Einige Besucher haben sich schon mit Kunst eingedeckt, um sie an Heiligabend unter den Christbaum zu legen“, weiß Szöllösi.

Porträts und Karikaturen von Politikern

In dieser Woche von Montag, 30. November, bis Samstag, 5. Dezember, präsentieren die Malerin Ramona Wieder und der Maler und Zeichner Detlef Nolte ihre Werke im „ Kunstraum“. Nolte ist sehr gespannt auf die Woche im Verkaufsraum in der Fußgängerzone. „Zum Malen kam ich durch meine Mutter“, sagt der 49-jährige Peiner. Ihr hat er es zu verdanken, dass er sein Talent weiter ausbildete. „Meiner Mutter gefielen meine Zeichnungen, daher nahm sie mich als Kind zu einem Zeichenkurs mit“, erzählt Nolte. Er zeichnet am liebsten mit Kohle, vorzugsweise Porträts und Karikaturen von Politikern. Seine Gemälde fertigt er mit Acrylfarben an.

Landschaftsmalerei und erlebte Geschichten

Auch Ramona Wieder malt mit Acrylfarben. „Mich reizt es, zu malen was mir gefällt und wenn ich dazu noch meine Fantasie mit einbringen kann, gefallen mir die Ergebnisse am besten“, sagt Wieder. Sie versuche die Schönheit der Natur und des Lebens in ihren Gemälden einzufangen. „Zumindest so, wie ich es sehe“, fügt die Künstlerin an. Ihr Ziel sei es, die besondere Stimmung des Moments festzuhalten. „Meine eigene Wahrnehmung und erlebte Geschichten fließen in die Bilder mit ein.“ Beide Künstler freuen sich auf viele nette Gespräche, Begegnungen und eventuell auch Verkäufe im „ Kunstraum“. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und Samstag von 11 bis 14 Uhr.

