„Kunstraum Innenstadt“: CDU will mit Handel und Kultur die Peiner City stärken

Peine

„Wir haben uns intensiv mit dem Themenfeld Kunst und Kultur befasst“, sagt Peines CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Meier. Auf diese Weise wollen die Christdemokraten die Peiner City attraktiver machen. Parkgebühren zu reduzieren oder Gutscheine zu bezuschussen, seien sicherlich wichtige Mittel zur Stärkung des Einzelhandels. Deshalb stehe die CDU den Beschlüssen im Rat zur Unterstützung des Einzelhandels auch weiter mit voller Überzeugung zur Seite – „aber das reicht eben nicht“.

Flair schaffen

„Eine Fußgängerzone mit Aufenthaltscharakter lebt vom Flair einer Stadt. Und dieses Flair zu schaffen, heißt Kultur, Sport oder anderes in die Stadt zu bringen sowie kleine Events und Aktionen anzubieten – wir müssen zukünftig auch mehr Raum für kulturelle Veranstaltungen bieten“, ist Meier fest überzeugt. „Je länger sich Menschen mit Freude in der Stadt aufhalten, umso eher werden sie auch das eine oder andere Geschäft aufsuchen, um etwas zu kaufen“ ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thorge Karnick überzeugt. Und sollte das Kosten verursachen, „so müsste von den Zuschuss-Beträgen, die insbesondere im Kulturbereich für viele wegen Corona ausgefallene Veranstaltungen eingeplant waren und nun nicht anfallen, eben dafür genutzt werden“.

Von links: Andreas Meier, Thorge Karnick und Jan-Philipp Schönaich von der CDU. Quelle: Ralf Büchler

Dazu CDU-Bürgermeisterkandidat Jan-Philipp Schönaich ergänzt: „In den Innenstädten bestehen zum Teil bereits seit Jahrzehnten unterschiedliche Netzwerke, Partnerschaften und Initiativen aus dem Kreis der Einzelhändler. Sie haben zumeist das Ziel, die Kundenfrequenz zu steigern und die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen zu stabilisieren oder zu erhöhen. Das Spektrum der einbezogenen Akteure muss in Peine deutlich breiter gefasst werden.“

Neben den Einzelhändlern müssten sich zum Beispiel Freiberufler, Gastronomen, aber auch Kulturschaffende und Banken in den Netzwerken wiederfinden. Peine Marketing könne zukünftig hier deutliche Impulse setzten. In jüngster Zeit gebe es Kooperationen unter Immobilieneigentümern Wohnquartieren zu beobachten, um die Herausforderungen des Stadtumbaus gemeinsam zu gestalten (Eigentümerstandortgemeinschaften), „Oder es finden sich Bauinteressierte in Baugemeinschaften zusammen, um in integrierter Lage preiswertes und den gemeinsamen Wohnansprüchen entsprechend selbst genutztes Wohneigentum zu schaffen. Auch das haben wir erkannt und unterstützen eine zeitnahe Umsetzung“, so Schönaich weiter.

„Ein erster Ansatz soll die Nutzung von Leerständen für unsere Peiner Kunst und Kulturszene unter dem Synonym ,Zwischenräume’ sein“, erklärt Andreas Meier. Hier könne die Stadt zukünftig unterstützend tätig werden und als Mittler, Finanzierer und Berater zur Seite stehen. Zudem wolle die CDU bei der Umgestaltung des Echternplatzes als zukünftigem Multifunktionsplatz, auf dem auch weiter Parken möglich sein muss, auch Raum für eine temporäre Kleinkunstbühne geben. „Im Gesamtquartier Echternplatz-Marktplatz-Burgpark könnte so eine zukunftsweisende Belebung und Stärkung unserer Innenstadt stehen“, schließt Meier.

Von Thomas Kröger