Kunst im Peiner Land: Diese Aktionen planen Kulturschaffende in Peine

Peine

Das ist eine gute Nachricht: Kulturschaffende in Peine planen wieder Ausstellungen und das Offene Atelier. Der Verein „Kunst im Peiner Land“ (KIP) bereitet sich derzeit auf die Ausstellungen vor. Bereits im September wollen Kulturschaffende ihre Werke im Kreismuseum zeigen. Zudem soll ein Katalog erscheinen.

„Gerade jetzt in dieser Zeit der ,vorsichtigen Freude’ erscheint Kunst, ihre Lebendigkeit und ihre Kraft der Kommunikation essenziell“, teilt Vera Szöllösi, kommissarische Leiterin von KIP, mit. Gemeinsam mit Anja Pauseback leitet sie den Verein. KIP wolle im Herbst alles umsetzen, „was die Pandemie erlaube“.

Das planen die Künstlerinnen und Künstler

Das ist geplant: 34 Kunstschaffende beteiligen sich an Ausstellungen im Kreismuseum, unter anderem aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Schmuck, Keramik, Glas- und Teppichkunst. Im Zentrum dieser „etwas anderen Offenen Ateliers“ stühen Ausstellungen aller teilnehmenden Kunstschaffenden. Die voraussichtlich zwei Ausstellungen werden von zwei verschiedenen Kuratorenteams aus der Peiner Bürgerschaft kuratiert. Die Zusammensetzung der Teams soll noch bekannt gegeben werden.

Die Fußgängerzone wird zum Kunstraum

Ab dem letzten Septemberwochenende wird auch wieder der „Kunstraum“ in der Fußgängerzone öffnen. Im wöchentlichen Wechsel werden hier immer zwei Kunstschaffende ihre Werke präsentieren. Am Anfang und am Ende dieses Zeitraums finden an zwei Wochenenden die Offenen Ateliers statt. Ateliers im ganzen Peiner Land werden dann ihre Türen öffnen. Wer von den Kunstschaffenden wann sein Atelier öffnet, wird noch kurzfristig festlegt.

Zudem sollen in einem Katalog alle Künstlerinnen und Künstler vorgestellt werden und nach der Aktion für Kunstinteressierte nutzbar sein, um mit einzelnen Kulturschaffenden Kontakt aufnehmen zu können. Der Katalog erscheint im Herbst und wird ausgelegt.

Das sind die Termine für die Aktionen

Das sind die Termine: Kreismuseum Peine 25. September bis 21. November; Offene Ateliers: 25. und 26. September sowie 20. und 21. November; Kunstraum ab 27. September.

Von der Redaktion