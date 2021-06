Kundgebung: 70 Peiner demonstrieren gegen Judenhass

Peine

Statt eines großen Festes der Kulturen haben sich am Samstagmorgen etwa 70 Peiner auf dem historischen Marktplatz getroffen, um sich bei einer Kundgebung gegen Antisemitismus und für Frieden und Toleranz auszusprechen. Die Feier musste schon zum zweiten Mal wegen Corona ausfallen.

Gegen den aufflammenden Antisemitismus hat das Bündnis für Toleranz so ein klares Zeichen gesetzt. Dabei haben sich die Teilnehmer, die teilweise Fahnen und Plakate dabei hatten, an die Hygienregeln gehalten und sich in einen mit rot-weißem Flatterband abgesteckten Bereich gestellt – so wurden die Sicherheits-Abstände eingehalten. Interessiert lauschten sie den Beiträgen der unterschiedlichen Redner, die diese auf einer kleinen Bühne unter einem weißen Zelt hielten. Es gab dafür immer wieder lauten Applaus. Moderiert wurde die Kundgebung von Simone Pifan (SPD).

Kundgebung gegen Antisemitismus: Auch die Polizei war vor Ort. Quelle: Thomas Kröger

Unter anderem betonte Peines Superintendent Dr. Volker Menke (Peiner Bündnis für Toleranz, evangelische Kirche) in seiner Rede: „Wir stehen hier, um deutlich gegen Antisemitismus zu protestieren. Dieser Krieg zwischen Israel und Palästina ist schrecklich und unmenschlich. Natürlich ist es dabei auch erlaubt, Israel zu kritisieren. Aber man darf in Deutschland keine Juden verbal oder gar körperlich attackieren. Das ist ein Skandal.“

Das unterstrich auch Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) und erklärte: „Ich schäme mich dafür, wenn man sich über Juden lustig macht oder sie gar beschimpft. Das ist vor allem in unseren Schulen eine erschreckende Entwicklung, die gestoppt werden muss.“ Man müsse doch endlich aus der Geschichte lernen – vor allem aus der Judenverfolgung der Nazis – und sich klar gegen Judenhass stellen. „Wir sind für ein offenes und tolerantes Peine, und deswegen stehen wir hier, um ein Zeichen zu setzen“, so Saemann.

Bei der Kundgebung schwenkte Frank Raabe-Lindemann eine Israel-Fahne. Quelle: Thomas Kröger

Frank Raabe-Lindemann von der Gewerkschaft IG-Metall schwenkte während seiner Rede eine Israel-Fahne und betonte seine Solidarität mit dem israelischen Staat. Er sagte: „Natürlich ist Kritik am Verhalten der Israelis erlaubt, aber uns muss immer klar sein, dass wir das Land der Täter sind.“ Die Nationalsozialisten hätten Millionen Juden vertrieben und getötet. „Deswegen haben wir Deutsche eine besondere Verantwortung gegenüber den Juden und auch Israel“, so Raabe-Lindemann. Das dürfe man nie vergessen.

Und Stefanie Weigand (Grüne) erinnerte an den Start des Bündnisses für Toleranz und des Festes der Kulturen. „Ich werde es nie vergessen. Es war im Juni 2011, als plötzlich Neonazis durch die Peiner Innenstadt zogen. Das war furchbar und beklemmend und uns war klar, dass so etwas nie wieder passieren darf“, erklärte Weigand. Deswegen habe man das Bündnis für Toleranz und auch das Fest der Kulturen ins Leben gerufen. Die große Feier mit vielen Teilnehmern habe jetzt leider corona-bedingt zweimal ausfallen müssen, „aber diese Kundgebung beweist, dass wir nicht müde werden, uns geschlossen gegen Rechtsextreme, Judenhasser und Demokratiefeinde zu stellen“.

Im Anschluss an die Kundgebung auf dem historischen Marktplatz waren viele Teilnehmer auch noch dabei, um in corona-gerechten Kleingruppen die in der Peiner City verlegten Stolpersteine zu reinigen. Peter Baumeister (Grüne) hatte diese Aktion organisiert und dafür Reinigungsmaterial besorgt.

Von Thomas Kröger