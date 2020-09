Den Geldhahn zudrehen und Aussteigerprogramme anbieten – nur so sei die Clan-Kriminalität in den Griff zu bekommen. Eine mobile Polizeiwache am Hotspot reiche eben nicht aus, um kriminelle Strukturen zu zerschlagen, sagt Kreis-Politiker Uwe Semper (SPD). Gleichwohl lobte er den Polizei-Großeinsatz Ende August, bei dem auch illegale Waffen beschlagnahmt wurden.