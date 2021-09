Kreistag: SPD und CDU bekommen meiste Stimmen, sind aber schwächer als 2016

Kreis Peine

Die SPD wird wohl die Mehrheit im neu gewählten Peiner Kreistag stellen: So sah das vorläufige Ergebnis am frühen Montagmorgen aus. Die zweitmeisten Stimmen konnte zu dem Zeitpunkt die CDU für sich verbuchen. Dennoch ist das Ergebnis beider Parteien schlechter als bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2016. Was die Steigerung der Wählerstimmen angeht, sind die Grünen die großen Gewinner.

Der SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzende Frank Hoffmann sprach von einem guten Ergebnis, auch wenn man sich bei den Sozialdemokraten mehr gewünscht hätte. „Aber wir können zufrieden sein“, sagte er. „Wir sind stärkste Fraktion und ich bin optimistisch, dass unser Landratskandidat bei der Stichwahl auch gewählt wird.“ Man habe in der Koalition gute Erfahrungen gemacht, aber auch ohne Koalition mit anderen gut zusammengearbeitet. „Wir sind für beides offen“, so Hoffmann.

Zur Galerie Impressionen von der Wahl in Peine.

CDU will über weitere Strategie beraten

„Schade, dass wir im Vergleich zur Kommunalwahl 2016 leicht verloren haben“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Michael Kramer. Noch deutlicher seien die Verluste bei der SPD und der AfD, die Grünen legten dagegen ordentlich zu. Eine Entwicklung, die absehbar war, meinte Kramer. Die CDU wolle weiterhin selbstbewusste Politik machen, so wie in den vergangenen Jahren, in denen zahlreiche Anträge der Fraktion beraten und auch beschlossen wurden. Über die weitere Strategie und mögliche Sondierungsgespräche wollen die Christdemokraten an diesem Montag bei ihrer Parteivorstandssitzung beraten. Und eines habe in den nächsten zwei Wochen natürlich oberste Priorität, so Kramer: „Wir möchten unsere Landratskandidatin Banafsheh Nourkhiz mit Blick auf die Stichwahl am 26. September unterstützen, wo es geht.“

Grüne fahren „historisch bestes Ergebnis“ bei Kreistagswahl ein

Der ersten Enttäuschung bei den Grünen – Landratskandidatin Stefanie Weigand schaffte es nicht wie erhofft in die Stichwahl – folgte Zufriedenheit: „Es ist zwar nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht hätten, aber wir fahren gerade das historisch beste Ergebnis ein, das wir bei einer Kreistagswahl je erzielt haben“, freute sich der Fraktionsvorsitzende Heiko Sachtleben und kündigte Gespräche mit der SPD an. „Es liegt bereits ein Gesprächsangebot vor. Wir werden uns nun entscheiden, für welchen Landratskandidaten wir eine Wahlempfehlung aussprechen“, so Sachtleben. Auch Gesprächen mit der CDU stehe die Partei offen gegenüber.

Knut Kimm von der AfD fand es schade, dass seine Partei Stimmen verloren hat, mochte aber noch nicht in die Wahlanalyse gehen, „bevor das Endergebnis feststeht“.

