Kreissportbund zeichnet Vöhrumer Kita „Bärenhöhle“ aus 

Freude in der Vöhrumer Kita Bärenhöhle. Petra Ernst vom Kreissportbund überreichte an Leiterin Cornelia Zippler das Gütesiegel "Gesunde Kinder". Bewegungsangebote stehen in der Kita regelmäßig auf dem Programm, jetzt absolvierten die Kinder sogar das Mini-Sportabzeichen. Quelle: Kreissportbund Peine