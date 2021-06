Peine

Dieses „Endlich-Gefühl“ war in jeder Ecke der Halle H im Gewerbepark II in der Woltorfer Straße zu fühlen. „Endlich“ konnte die hiesige Kreismusikschule mit dem Auftakt ihrer sommerlichen „Summertime-Konzertreihe“ den Auftrittshunger zwar noch nicht aller, aber zunächst der Schülerinnen und Schüler der Saxophon-Klasse unter der Leitung von Dominik Löhrke stillen. Und nicht nur den, denn die auf Grund des Corona-Hygienekonzeptes zugelassenen 50 Sitzplätze im Parkett waren besetzt, was beweist, dass die bisherige Auftrittsabstinenz auch dem Publikum zugesetzt hatte.

Und was Löhrke und seine junge Truppe darboten, hätte nach Publikumswillen gerne länger dauern können, denn schnell hatte man sich an die knapp 100 Jahre alten Swing- und Jazz-Hits gewöhnt, die noch heute klingen, als wären sie beispielsweise Cole Porter, Richard Rodgers oder Scott Joplin erst kürzlich eingefallen und wurden von den jungen Künstlern auch so dargeboten. Aber um wirklich sicher zu gehen, dass die Pandemie nun endlich ausgedient haben sollte, komplimentierte sie das gesamte Ensemble zu Beginn des Konzertes mit der Fanfare aus dem Soundtrack „Star Wars“ aus den weit geöffneten Hallenfenstern.

Spielfreude pur bei der Musikschülern

Und ob nun beispielsweise Luca Münchow Rodgers „Have you met Miss Jones“ gefühlt tiefenentspannt und voller Spielfreude darbot oder Lara Rothes „My funny Valentine“ des gleichen Komponisten in diese spezielle Rotwein-Atmosphäre tauchte und sich dem jeweils aus der Konserve eingespielten Big-Band Sound mühelos anpassten: Online-Unterricht, Präsenzferne und Eigeninitiative schienen die Spielfreude über Monate nicht nur aufrechterhalten sondern sogar noch befeuert zu haben.

Gekonntes Spiel auf dem Saxophon Quelle: Ulrisch Jaschek

Gefühlvoll, flott und unbeirrt arbeitete sich auch Mira Witt durch Gershwins „I got Rhythm“ und Fabian Bendisch zückte sein Altsax gleich zweimal - für Stücke von Jerome Kern und George Gershwin.

Viel Lob für die Musizierenden

Spielpausen überbrückte Saxofon-Lehrer Dominik Löhrke nicht nur mit launiger sondern auch einfühlsamer Moderation, mit der er weniger auf die Stücke sondern auf all seine Musikerinnen und Musiker einging und dabei ausdrücklich deren Stärken, Fortschritte und Fleiß hervorhob – warum seine Mimik am Bühnenrand während der Musikdarbietungen allerdings ein bisschen an die von Jogi Löw am Spielfeldrand erinnerten, wird sein Geheimnis bleiben.

Wirken eher wie Band-Kollegen: Dominik Löhrke mit Schülerin Luca Münchow. Quelle: Ulrich Jaschek

Was das Publikum ergriffen genoss, war genau jene Musik, die beispielsweise eine sommernächtliche Cabrio-Fahrt bei 26 Grad so unvergleichlich romantisch macht, besonders, wenn sich Bläserklang und Fahrtwind verbinden und so künftig stets dieses besondere „Endlich-Gefühl aus Halle 5“ für lange wachhalten werden.

Von Ulrich Jaschek