Kreislandfrauentag in Peine entwickelt spannende Zukunftsvisionen

Peine

Mehr als 170 Landfrauen hat Bianca Lauenroth nach einem Jahr Pause im Gildesaal des Schützenhauses begrüßt. Für die neue Vorsitzende war dies die erste große Amtshandlung. Das Motto des Abends „Provinz Perle Peine“ war Programm. Zur Podiumsdiskussion waren Anja Barlen-Herbig (Peine Marketing), Matthias Adamski (Wito), Melanie Mothes-Rump (Juwelier Westphal), Britta Ahrens, (KiP – Kunst im Peiner Land) und Landfrau Maren Hornbostel erschienen.

Das große Ziel: Peine deutschlandweit bekanntmachen

Zunächst stellte sich die neue Chefin von Peine Marketing den Gästen vor. Sie ist verheiratet, Mutter von fünf Kindern und nun zurück in einer Region, in der sie aufgewachsen ist. Nach Stationen wie Heidelberg, Einbeck und einem Projekt in China, ist sie nun in Peine gelandet und sieht hier ein großes Potenzial: „Es wurde viel investiert … die Lage zwischen Braunschweig und Hannover … hier sind viele Menschen, die sich einbringen wollen“, waren einige ihrer Entscheidungsgründe. Als eine Hauptaufgabe von Peine Marketing sieht Barlen-Herbig die Bündelung der verschiedenen Kräfte (Marketing, Tourismus, Events). Das große Ziel: Peine deutschlandweit bekannt machen, „und darauf freue ich mich“.

Mehr als 170 Landfrauen sind in den Gildesaal des Schützenhauses gekommen. Quelle: Katrin Hoffmann

Manuela Schneider von den Landfrauen moderierte die kurzweilige und informative Diskussionsrunde. Nach einer kurzen Vorstellung der anderen GesprächsteilnehmerInnen ging es um das Thema des Tages oder wie es Britta Ahrens auf den Punkt brachte: „Wollen wir Peine als Krapfen oder als Donut sehen? Also mit einer leckeren Füllung oder mit einem Loch in der Mitte?“ (Das Ergebnis vorweg: Alle wollen den Krapfen.)

Es stellte sich heraus, dass in Peine, besonders was die Kultur angeht, viel gemacht und geboten wird – allerdings fast nur von Ehrenamtlichen. Und den Haken an diesem System zeigte die Künstlerin Ahrens auch auf: Es würden immer nur verwaltende Stellen finanziert, keine „Macherstellen“ und wenn die ehrenamtlichen Macher mal wegfallen, sei es schwer neue dafür zu finden. Die Beteiligten waren sich einig, dass die Kunst ein Alleinstellungsmerkmal für Peine ist. Letztendlich überzeugte die engagierte Landfrau Maren Hornbostel mit ihren Argumenten: „Wir können nicht erwarten, dass hier tolle Läden öffnen, wenn keiner hier einkauft.“ An alle erging die Aufforderung, mitzumachen, ihre Meinung zu äußern, denn das Projekt Zukunftswerkstatt von Peine Marketing hat eine Umfrage gestartet: www.peinemarketing.com

Visionen zum Abschluss

Bei Fragen nach der Zukunft dürfen Visionen nicht fehlen. Die machten den Abschluss der Gesprächsrunde. Dabei träumt Barlen-Herbig von Peine als Kulturhauptstadt 2031. Es fallen Adjektive wie: lebendig, nachhaltig, digital, inspirierend, bunt und laut. Am meisten hatte sich wohl Matthias Adamski Gedanken über eine Zukunftsvision gemacht. Er sieht eine Frau an der Kreisspitze: „Die Landrätin hat es geschafft: Wir sind ein lebenswerter Landkreis mit glücklichen Bewohnern, haben ein buntes und kulturell vielfältiges Dorfleben mit toller Infrastruktur, sind klimaneutral und ein Haufen neuer, interessanter Betriebe hat sich im Peiner Land angesiedelt und zahlt eine Menge Steuern.“

Von Katrin Hoffmann