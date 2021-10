Peine

Ferienzeit ist Lesezeit: Fast den ganzen Tag über können Bücherfans in den Herbstferien in den Kreisbüchereien in Lektüren stöbern. Da der Schulbetrieb aufgrund der Herbstferien wegfällt, haben die Büchereien dann auch an den Vormittagen geöffnet.

„Während der Unterrichtszeit konzentrieren wir uns ganz auf die Schüler“, sagt Susann Mattern, Leiterin der Kreisbücherei Ilsede. Entfallene Stunden in der Leseförderung sollen aufgearbeitet werden, gleichzeitig müssten aufgrund der Corona-Regeln die Besucherströme von den Schülern getrennt werden.

Auf AHA-Regeln achten

Dass die Büchereien in den Herbstferien wieder allen Interessenten in gleicher Weise offenstehen, freut nicht nur Mattern: „Wir erleben einen großen Zuspruch an den Nachmittagen. Viele Besucher haben uns bereits gesagt, wie froh sie darüber sind, dass wir wieder geöffnet haben.“ Mit den Vormittagen komme ein weiteres Stück Normalität zurück. Für den Büchereibesuch sei derzeit kein 3G-Nachweis erforderlich, jedoch ist auf die Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen) zu achten.

Bücherei Vechelde in den Ferien geschlossen

Die Kreisbücherei Vechelde bleibt in den Herbstferien allerdings aufgrund von internen Arbeiten geschlossen. Eine Ausleihe und Rückgabe von Medien ist an den anderen fünf Standorten möglich. Digitale Medien können über das Bibliotheksportal Onleihe Niedersachsen entliehen werden. Ein Benutzerausweis, sofern noch nicht vorhanden oder abgelaufen, kann digital per E-Mail beantragt oder verlängert werden. Die jeweiligen Öffnungszeiten sind auf der Homepage des Medienzentrums unter dem Reiter Standorte zu finden.

Von der Redaktion