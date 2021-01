Achtung, Kontrolle! Um die landesweit vergleichsweise hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Griff zu kriegen, werden Polizei und Ordnungsämter im Peiner Land nun verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln etwa auf Supermarkt-Parkplätzen oder bei der Autofahrt überprüfen. Zudem soll bei Seniorenheim-Besuchen eine FFP2-Maske getragen werden. Das kündigte Landrat Franz Einhaus Montag in einer Pressekonferenz an.